Életét vesztette Egressy Mátyás? - Gyászba borult a sportegyesület

Az egész ország figyelme Egressy Mátyásra irányul: a 18 éves fiú szombaton tűnt el, miután egy szórakozóhelyről indult volna haza a XI. kerületbe. Korábban olyan hírek is felröppentek, hogy épségben megtalálták, ezt azonban az édesapja később határozottan cáfolta. Most újabb, rendkívül nyugtalanító fejlemény látott napvilágot a fiatal sportegyesületének közösségi oldalán.

Egressy Mátyás

A klub Facebook-oldalán fekete színűre cserélték a profilképet, a bejegyzések alatt pedig sorra jelennek meg az együttérző és részvétnyilvánító üzenetek.

A Ripost beszámolója szerint egy hozzászólásban az is megjelent, hogy Mátyás „már az angyalokkal járja tovább az útját”, amit állítólag a család közölt a sportegyesülettel.

A rendőrség azonban egy nemrég kiadott közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy fals információk terjednek a közösségi médiában Egressy Mátyásról.

Jelenleg is nagy erőkkel keresik azt a 18 éves fiút, aki 2026. január 17-én 2 óra után egy belvárosi szórakozóhelyről indult el, de azóta sem ért haza.

– írja a police.hu.