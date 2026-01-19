RETRO RÁDIÓ

Életét vesztette Egressy Mátyás? - Gyászba borult a sportegyesület

Nem tudni egyelőre, pontosan mi történt a 18 éves fiúval.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.19. 08:06
Módosítva: 2026.01.19. 09:12
Az egész ország figyelme Egressy Mátyásra irányul: a 18 éves fiú szombaton tűnt el, miután egy szórakozóhelyről indult volna haza a XI. kerületbe. Korábban olyan hírek is felröppentek, hogy épségben megtalálták, ezt azonban az édesapja később határozottan cáfolta. Most újabb, rendkívül nyugtalanító fejlemény látott napvilágot a fiatal sportegyesületének közösségi oldalán.

Egressy Mátyás
 Egressy Mátyás

A klub Facebook-oldalán fekete színűre cserélték a profilképet, a bejegyzések alatt pedig sorra jelennek meg az együttérző és részvétnyilvánító üzenetek. 

A Ripost beszámolója szerint egy hozzászólásban az is megjelent, hogy Mátyás „már az angyalokkal járja tovább az útját”, amit állítólag a család közölt a sportegyesülettel. 

A rendőrség azonban egy nemrég kiadott közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy fals információk terjednek a közösségi médiában Egressy Mátyásról. 

Jelenleg is nagy erőkkel keresik azt a 18 éves fiút, aki 2026. január 17-én 2 óra után egy belvárosi szórakozóhelyről indult el, de azóta sem ért haza.

írja a police.hu.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
