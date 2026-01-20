Váratlan fordulat: A Dunán is kutatnak Egressy Mátyás után a rendőrök

Többször is írtunk már a Budapesten eltűnt Egressy Mátyás kapcsán. A fiatal fiú eltűnése kapcsán egyre több a kérdőjel. Annyi viszont egészen biztos, hogy a rendőrök mindent megtesznek, hogy a nyomára bukkanjanak.

Egressy Mátyást a Dunán is keresik / Fotó: Police

A Dunán keresik a Budapesten eltűnt 18 éves fiút – derül ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedd délelőtti közleményéből. A Police oldalon megjelent tájékoztatás felidézi: a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság eltűnés miatt rendelte el a körözését annak a 18 éves fiúnak, aki 2026. január 17-én 2 óra után egy belvárosi szórakozóhelyről indult el, de azóta sem ért haza.

A kutatás kiterjed a Dunára, amit a jelenleg újra erősödő jégzajlás nehezít.

A rendőrség egy videót is közzétett Egressy Mátyás kereséséről: