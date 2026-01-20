RETRO RÁDIÓ

Váratlan fordulat: A Dunán is kutatnak Egressy Mátyás után a rendőrök

A folyóban keresik a Budapesten eltűnt fiatalt a rendőrök.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.01.20. 13:50
Többször is írtunk már a Budapesten eltűnt Egressy Mátyás kapcsán. A fiatal fiú eltűnése kapcsán egyre több a kérdőjel. Annyi viszont egészen biztos, hogy a rendőrök mindent megtesznek, hogy a nyomára bukkanjanak. 

Egressy Mátyás
Egressy Mátyást a Dunán is keresik / Fotó: Police

A Dunán keresik a Budapesten eltűnt 18 éves fiút – derül ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedd délelőtti közleményéből. A Police oldalon megjelent tájékoztatás felidézi: a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság eltűnés miatt rendelte el a körözését annak a 18 éves fiúnak, aki 2026. január 17-én 2 óra után egy belvárosi szórakozóhelyről indult el, de azóta sem ért haza.

A kutatás kiterjed a Dunára, amit a jelenleg újra erősödő jégzajlás nehezít. 

A rendőrség egy videót is közzétett Egressy Mátyás kereséséről:

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
