Váratlan fordulat: A Dunán is kutatnak Egressy Mátyás után a rendőrök
A folyóban keresik a Budapesten eltűnt fiatalt a rendőrök.
Többször is írtunk már a Budapesten eltűnt Egressy Mátyás kapcsán. A fiatal fiú eltűnése kapcsán egyre több a kérdőjel. Annyi viszont egészen biztos, hogy a rendőrök mindent megtesznek, hogy a nyomára bukkanjanak.
A Dunán keresik a Budapesten eltűnt 18 éves fiút – derül ki a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedd délelőtti közleményéből. A Police oldalon megjelent tájékoztatás felidézi: a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság eltűnés miatt rendelte el a körözését annak a 18 éves fiúnak, aki 2026. január 17-én 2 óra után egy belvárosi szórakozóhelyről indult el, de azóta sem ért haza.
A kutatás kiterjed a Dunára, amit a jelenleg újra erősödő jégzajlás nehezít.
A rendőrség egy videót is közzétett Egressy Mátyás kereséséről:
