Egressy Mátyás családja: A további találgatások elkerülése miatt...

Tényleg oda a remény?! Mint ismert a 18 éves Egressy Mátyás január 18-án, szombaton tűnt el, miután egy szórakozóhelyről hazaindult XI. kerületi otthonába. Bár olyan hírek is napvilágot láttak, hogy épségben megtalálták, ezeket Mátyás édesapja határozottan cáfolta. Kedden az eltűnt fiú sportklubja a Facebook-oldalán tett közzé sajtóközleményt.

Egressy Mátyás családja és sportklubja sajtóközlemény adott ki

Egressy Mátyás a Lánchídról szombaton leesett személy?

„Mély fájdalommal a szívünkben írjuk az alábbi sorokat szeretett játékosunk, klubtársunk, barátunk, Egressy Mátyás, a mi Matyink eltűnése kapcsán. A további találgatások elkerülése miatt, Matyi Családjával együtt szeretnénk sajtóközleményben tájékoztatást adni.

Az eddig megjelent hírek kapcsán megerősítjük, hogy Matyi szombat hajnalban eltűnt és a Lánchídról szombaton leesett személy, nagy valószínűséggel, a Matyi személye.

Természetesen a rendőrség eltűnt személyként továbbra is keresi és ameddig meg nem találják, ez így is marad. De gondolnunk kell az itt maradottakra, családra, barátokra, szakosztálytársakra: fontos a gyászfolyamat, a feldolgozás és ennek segítése mind szakpszichológus bevonásával mind pedig emberileg, fokozottan figyelve egymásra.

Ezért megkérünk mindenkit, a sajtó képviselőit, tartsa tiszteletben a Családot, a barátokat és Klubunkat.

Kérjük engedjék, hogy feldolgozzuk a feldolgozhatatlant és legyenek kedvesek ne keressék sem a Családot, a barátokat, sem Klubunkat interjúk kérésével vagy forgatási szándékkal.

Köszönünk minden segítséget, amely Matyi megkeresését előremozdította, köszönjük az aggódást, a pozitív gondolatokat, a keresésben való aktív részvételt és a sok imádságot.

Egressy Mátyás Családja és MTK Park Teniszklub”

– olvasható a bejegyzésben, melyet változtatás nélkül közlünk.

A Ripost arról ír, hogy Egressy Mátyás iskolája, a Vörösmarty Mihály Gimnázium is kitűzte a fekete zászlót az intézményre. Az iskolában szintén pszichológus segít majd a diáktársaknak a gyászfolyamat alatt.

Ezúton is köszönjük, hogy figyelemmel kísérik az ügyet. Hétfőn az eltűnt tanulónk szüleinek tájékoztatása alapján egyeztetett az iskola vezetősége, beszéltünk a kollégáinkkal, majd segítő pszichológus, gyász- és veszteség-tanácsadó dolgozott az osztálytársakkal és az érintett pedagógusokkal, az osztályfőnökök, szaktanárok pedig az iskola valamennyi diákjával

– írták.

