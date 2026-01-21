RETRO RÁDIÓ

Ezek a tényezők nehezítik Egressy Mátyás után a kutatást

A 18 éves fiatal eltűnése az egész országot megrázta. A rendkívüli mennyiségű dezinformáció a kutatással kapcsolatban nehezítette a nyomozást. Egressy Mátyás és minden olyan személy ügyében, aki vélhetően víz áldozatává vált - a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat fontosnak tartotta tisztázni, milyen tényezők nehezítik a kutatás munkáját.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.21. 13:20
Egressy Mátyás kutatás eltűnt

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO részletesen ismertette, milyen rendkívüli körülmények nehezítik a Dunán folytatott  keresési munkálatokat. Egressy Mátyás eltűnésének körülményei megrázták az országot és a szervezet fontosnak tartotta tisztázni, milyen tényezőkkel néznek szembe a kutatásban résztvevők. A közlemény célja, hogy segítse a közvélemény tisztánlátását az irreális elvárásokkal kapcsolatban és tudassa, miért jelent rendkívüli kihívást a folyóvízi kutatás a jelenlegi környezeti feltételek mellett.

Forrás: Pexels (illusztráció!)

A szervezet közölte, hogy az elmúlt napokban többen megkeresték őket a feltételezhetően a Dunát is érintő sajnálatos események és az eltűnt személyek utáni kutatás kapcsán. 

Bár a jelenleg folyamatban lévő keresési műveletekben szervezetünk nem vesz részt, szakmai felelősségünknek érezzük, hogy tárgyilagos tájékoztatást adjunk a körülményekről

– írták a közleményben.

Majd döbbenetes adatokat osztottak meg a testtel kapcsolatos élettani és fizikai hatásokról, amik vízbe csapódás esetén történnek:

​A jelenlegi alacsony vízállás miatt a hidak pályaszintje és a vízfelszín közötti távolság meghaladja a 15–20 métert. Ebben a magasságban a szabadesés ideje mindössze 1,5–1,7 másodperc, ami alatt a test irányíthatatlanul gyorsul fel közel 60 km/h-s sebességre

Közlésükben elmondták, hogy a víz felületi feszültsége ilyen sebességnél falként viselkedik. Az érkező testet érő lassulási erő olyan mértékű, amely képes a belső szerveket megrepeszteni, és szinte minden esetben azonnali eszméletvesztést okoz.

A környezeti tényezőkről így nyilatkoztak:

​Vízhozam és sodrás: A Duna vízhozama Budapestnél jelenleg körülbelül 1070 m³/s, sebessége pedig 2–3 km/h (kb. 33–45 méter percenként). Ez azt jelenti, hogy a keresési terület percről percre nő; órákkal az esemény után a keresett személy - feltételezhetően a víz alatt sodródva - már kilométerekre lehet a beesési ponttól

A szervezet az extrém hőmérsékletre is kitért. A víz jelenlegi hőmérséklete mindössze 0,4-0 °C-os, emellett a testet azonnali hidegsokk éri, ami kontrollálhatatlan légzési reflexet vált ki.

Az izmok percek alatt lehűlnek, ami a fizikai mozgásképtelenséghez és a szív leállásához vezet.

Amikor egy felvétel vagy tanúvallomás csak órákkal később válik elérhetővé, a folyó dinamikája miatt a kutatási terület mérete már több tíz kilométeres szakaszra duzzad és sajnos az eltűnt személy felszínre emelkedése hetekig is eltarthat

A s​zervezet végül együttérzését fejezte ki az érintettek hozzátartozóival és elismerte a helyszínen dolgozó társszervek áldozatos és szakszerű munkáját.

 

