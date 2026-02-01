11 éve tűnt el nyomtalanul Nagy Noémi Mercédesz – a családja máig nem adta fel a reményt
Noémi eltűnésének körülményei máig tisztázatlanok. Idén töltené be a 28. életévét, és bár már 11 esztendeje, hogy eltűnt, a családja máig nem mondott le róla. Szerintük még van remény, hogy egyszer választ kapnak arra, mi történt vele.
Tizenegy év telt el azóta, hogy rejtélyes körülmények között eltűnt a 17 éves Nagy Noémi Mercédesz. A Hajdú-Bihar vármegyei Kokadról származó lány még 2014. november 5-én tűnt el, és azóta sem adott magáról életjelet. Ügyét a rendőrség éveken át vizsgálta, de a nyomozásuk eddig nem vezetett eredményre. Most újra előtérbe került a lány eltűnése: a hozzátartozói ugyanis a közösségi médiában ismét megosztották Noémi történetét, bízva abban, hogy valaki végre fontos információval jelentkezik.
Mi történhetett a 17 évesen eltűnt lánnyal?
A hozzátartozók beszámolója szerint Noémi eltűnésének napján semmi nem utalt arra, hogy el akarna szökni. Délelőtt a testvérével volt vásárolni Debrecenben, ahol jókedvű volt, vidáman telt a napja. Este hazakísérte kisebb testvére barátnőjét, aki néhány utcával arrébb lakott. Innen telefonon még felhívta az édesanyját, és megnyugtatta: nemsokára indul haza, körülbelül este nyolc órára otthon lesz.
A lány azonban soha nem érkezett meg. Később a telefonját hiába hívták, rövid időn belül kikapcsolt állapotba került – azóta sem volt elérhető. Eltűnését bejelentették a rendőrségen, ahol elrendelték a körözését, ám az elmúlt évek során sem sikerült kideríteni, mi történhetett vele. A család azóta is keresi az eltűnt lányt.
Semmi előjele nem volt annak, hogy el akarna tűnni. Aznap is vidám volt. Jól teljesített az iskolában, szerették a barátai is
– mondta korábban a Borsnak az édesanya, aki akkor azt sem zárta ki, hogy a lányát akár külföldre is vihették. Az évek során több, egymásnak is ellentmondó információ látott napvilágot Noémi eltűnése kapcsán.
Évekkel ezelőtt Németországban egy ismeretlen nő holttestére bukkantak, amely – sajtóhírek szerint – hasonlított az eltűnt magyar lányra. A német hatóságok akkor azt közölték, hogy a holttestet nem sikerült azonosítani, ugyanakkor felmerült az idegenkezűség gyanúja is.
A család ezzel kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy a Németországban talált, azonosítatlan nő holtteste a DNS-vizsgálatok alapján nem Noémié, mivel azok eredménye egyértelműen kizárta az egyezést.
A közösségi médiában most újra közzétettek egy felhívást, amelyben a család kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Noémi hollétéről, haladéktalanul jelentkezzen.
- A körözési adatalapja szerint Noémi körülbelül 165 centiméter magas.
- Vékony testalkatú, vállig érő, festett fekete haja van, és zöld a szeme. Eltűnésekor tépett farmernadrágot, rózsaszín felsőt és fekete sálat viselt.
- Különös ismertetőjelei: ajkán és orrában piros köves piercinget hordott, fülében ezüst karika fülbevaló, ujján pedig fehér köves ezüstgyűrű volt.
A családja szerint nem kizárt, hogy valaki pontosan tudhatja, mi történhetett a lánnyal. Egy biztos, eddig nem beszélt az illető.
A rendőrség arra kér mindenkit, aki felismeri a leírás alapján Nagy Noémi Mercédeszt, vagy bármilyen információval rendelkezik az eltűnésével kapcsolatban, hívja a 112-es vagy a 107-es segélyhívó számot.
A család is várja az információkat. Máig hazavárják Noémit, és remélik, hogy egyszer választ kapnak arra, mi történt azon az estén Kokadon.
