11 éve tűnt el nyomtalanul Nagy Noémi Mercédesz – a családja máig nem adta fel a reményt

Noémi eltűnésének körülményei máig tisztázatlanok. Idén töltené be a 28. életévét, és bár már 11 esztendeje, hogy eltűnt, a családja máig nem mondott le róla. Szerintük még van remény, hogy egyszer választ kapnak arra, mi történt vele.

Létrehozva: 2026.02.01. 20:00
Tizenegy év telt el azóta, hogy rejtélyes körülmények között eltűnt a 17 éves Nagy Noémi Mercédesz. A Hajdú-Bihar vármegyei Kokadról származó lány még 2014. november 5-én tűnt el, és azóta sem adott magáról életjelet. Ügyét a rendőrség éveken át vizsgálta, de a nyomozásuk eddig nem vezetett eredményre. Most újra előtérbe került a lány eltűnése: a hozzátartozói ugyanis a közösségi médiában ismét megosztották Noémi történetét, bízva abban, hogy valaki végre fontos információval jelentkezik. 

Nagy Noémi Mercédesz még 2014-ben tűnt el nyomtalanul (Fotó: Bors / beküldött fotó)

Mi történhetett a 17 évesen eltűnt lánnyal?

A hozzátartozók beszámolója szerint Noémi eltűnésének napján semmi nem utalt arra, hogy el akarna szökni. Délelőtt a testvérével volt vásárolni Debrecenben, ahol jókedvű volt, vidáman telt a napja. Este hazakísérte kisebb testvére barátnőjét, aki néhány utcával arrébb lakott. Innen telefonon még felhívta az édesanyját, és megnyugtatta: nemsokára indul haza, körülbelül este nyolc órára otthon lesz. 

A lány azonban soha nem érkezett meg. Később a telefonját hiába hívták, rövid időn belül kikapcsolt állapotba került – azóta sem volt elérhető. Eltűnését bejelentették a rendőrségen, ahol elrendelték a körözését, ám az elmúlt évek során sem sikerült kideríteni, mi történhetett vele. A család azóta is keresi az eltűnt lányt. 

Semmi előjele nem volt annak, hogy el akarna tűnni. Aznap is vidám volt. Jól teljesített az iskolában, szerették a barátai is

 – mondta korábban a Borsnak az édesanya, aki akkor azt sem zárta ki, hogy a lányát akár külföldre is vihették. Az évek során több, egymásnak is ellentmondó információ látott napvilágot Noémi eltűnése kapcsán.  

Évekkel ezelőtt Németországban egy ismeretlen nő holttestére bukkantak, amely – sajtóhírek szerint – hasonlított az eltűnt magyar lányra. A német hatóságok akkor azt közölték, hogy a holttestet nem sikerült azonosítani, ugyanakkor felmerült az idegenkezűség gyanúja is.

A család ezzel kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy a Németországban talált, azonosítatlan nő holtteste a DNS-vizsgálatok alapján nem Noémié, mivel azok eredménye egyértelműen kizárta az egyezést.  

Ismét keresik az eltűnt lányt a közösségi médiában (Fotó: Facebook / E.Sz.K Hungary)

A közösségi médiában most újra közzétettek egy felhívást, amelyben a család kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Noémi hollétéről, haladéktalanul jelentkezzen. 

  • A körözési adatalapja szerint Noémi körülbelül 165 centiméter magas.  
  • Vékony testalkatú, vállig érő, festett fekete haja van, és zöld a szeme. Eltűnésekor tépett farmernadrágot, rózsaszín felsőt és fekete sálat viselt.  
  • Különös ismertetőjelei: ajkán és orrában piros köves piercinget hordott, fülében ezüst karika fülbevaló, ujján pedig fehér köves ezüstgyűrű volt. 

A családja szerint nem kizárt, hogy valaki pontosan tudhatja, mi történhetett a lánnyal. Egy biztos, eddig nem beszélt az illető.  

A rendőrség arra kér mindenkit, aki felismeri a leírás alapján Nagy Noémi Mercédeszt, vagy bármilyen információval rendelkezik az eltűnésével kapcsolatban, hívja a 112-es vagy a 107-es segélyhívó számot.  

A család is várja az információkat. Máig hazavárják Noémit, és remélik, hogy egyszer választ kapnak arra, mi történt azon az estén Kokadon. 

 

