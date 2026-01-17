Holtan találták az eltűnt 19 éves lányt
Megszólalt a hatóság. Ez állhat az eltűnt 19 éves lány tragédiájának hátterében.
Veszélyes túraútvonalon találták meg az eltűnt fiatal amerikai lányt – közölte a PEOPLE. A 19 éves Nicole Bennett eltűnését január 13-án jelentették. Feltételezhetően leesett a meredek szakaszon, azonban a hatóságok még nyomoznak az ügyben. A tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal egy olaszországi misszióra készült a halála előtt.
Veszélyes túraútvonalon találták meg az eltűnt fiatalt
Nicole Bennett autóját a Red Cliffs Rekreációs Terület túraútvonalának parkolójában találták meg. Másnap reggel a holtteste is előkerült.
A hatóságok közlése szerint a fiatal lány eltűnését január 13-án jelentették és autóját a túraútvonalhoz közeli parkolóban találták meg. Január 14-én reggel pedig megtalálták holttestét is.
A Washington megyei seriffhivatal munkatársa, Jacob Paul őrmester közölte, hogy egy családtag talált rá a lányra.
A Washington megyei seriffhivatal részvétét fejezi ki Nicole Bennett családjának a veszteség miatt
– írta a seriffhivatal a közleményében.
El sem tudom képzelni, min mehet most keresztül a család
– mondta Jacob Paul.
A nyomozás jelenleg is tart, az előzetes vélemény alapján a nő túrázás közben eshetett le egy meredek szakaszon a Red Reef Trailnél.
Sajnos ez a terület alattomos, és időnként veszélyes lehet
– mondta Paul egy interjúban.
Az Egyesült Államok Földgazdálkodási Hivatala közölte, hogy az ösvény egy irányban 5,7 mérföld hosszú; az első 0,6 mérföldön közepes nehézségű, ezt követően pedig kifejezetten megerőltető. A seriffhivatal közleményében azt írta, hogy az ügyet továbra is vizsgálják, a helyszínen rendőrök és nyomozók dolgoznak és arra kérték a nyilvánosságot, hogy kerüljék el a területet.
Nicole éppen egy olaszországi misszióra készült a Jézus Krisztus Utolsó Napok Szentjeinek Egyháza keretében végzett szolgálata részeként.
