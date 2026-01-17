Holtan találták az eltűnt 19 éves lányt

Veszélyes túraútvonalon találták meg az eltűnt fiatal amerikai lányt – közölte a PEOPLE. A 19 éves Nicole Bennett eltűnését január 13-án jelentették. Feltételezhetően leesett a meredek szakaszon, azonban a hatóságok még nyomoznak az ügyben. A tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal egy olaszországi misszióra készült a halála előtt.

Veszélyes túraútvonalon találták meg az eltűnt fiatalt (Fotó: Pixabay.com – Képünk illusztráció)

Veszélyes túraútvonalon találták meg az eltűnt fiatalt

Nicole Bennett autóját a Red Cliffs Rekreációs Terület túraútvonalának parkolójában találták meg. Másnap reggel a holtteste is előkerült.

A hatóságok közlése szerint a fiatal lány eltűnését január 13-án jelentették és autóját a túraútvonalhoz közeli parkolóban találták meg. Január 14-én reggel pedig megtalálták holttestét is.

A Washington megyei seriffhivatal munkatársa, Jacob Paul őrmester közölte, hogy egy családtag talált rá a lányra.

A Washington megyei seriffhivatal részvétét fejezi ki Nicole Bennett családjának a veszteség miatt

– írta a seriffhivatal a közleményében.

El sem tudom képzelni, min mehet most keresztül a család

– mondta Jacob Paul.

A nyomozás jelenleg is tart, az előzetes vélemény alapján a nő túrázás közben eshetett le egy meredek szakaszon a Red Reef Trailnél.

Sajnos ez a terület alattomos, és időnként veszélyes lehet

– mondta Paul egy interjúban.

Az Egyesült Államok Földgazdálkodási Hivatala közölte, hogy az ösvény egy irányban 5,7 mérföld hosszú; az első 0,6 mérföldön közepes nehézségű, ezt követően pedig kifejezetten megerőltető. A seriffhivatal közleményében azt írta, hogy az ügyet továbra is vizsgálják, a helyszínen rendőrök és nyomozók dolgoznak és arra kérték a nyilvánosságot, hogy kerüljék el a területet.