Itt találták meg a Pápáról eltűnt holland lányt, erre senki sem számított

A 15 éves Engelinának hétfőn veszett nyoma. A Pápáról eltűnt holland lány ügyében azonnal keresést indítottak a rendőrök, nemzetközi körözést is kiadtak. A Metropol megtudta: a hatóságok kedden napközben megtalálták a lányt.

Szerző: M. N.
Létrehozva: 2025.11.11. 15:56
eltűnt eltűnt lány pápa

A rendőrség és a civilek is keresték a Pápáról eltűnt holland lányt. Engelina egyik pillanatról a másikra tűnt el az otthonából, ami után többen is pánikba estek. Az ügy most óriási fordulatot vett. 

Megkerült a Pápáról eltűnt holland lány
Megkerült a Pápáról eltűnt holland lány Fotó: Gé / Illusztráció

Megtalálták a Pápáról eltűnt holland lányt

Miután bejelentették a 15 éves Engelina eltűnését a hatóság pillanatokon belül nemzetközi körözést tett közzé a lány fotójával. Többen a közösségi oldalakon is terjeszteni kezdték a fényképét, reménykedve abban, hogy a fiatalt valaki felismeri és haza kerül.

Azonban telt az idő és egyre reménytelenebbnek tűnt az eset. Többen már azt rebesgették, hogy bánthatták a lányt, az otthonából tűnt el, rejtélyes körülmények között. A Metropol utána járt, hogy mi történhetett a lánnyal és kiderült: kedden a hatóság emberei megtalálták.

Információink szerint a fiatal lány szülei korábban elváltak. A bíróság az édesanyja javára döntött, de Engelina nem szeretett volna vele maradni, ő az édesapjával akart Hollandiában lakni. Az eltűnés napján az édesapjával együtt a repülőtérre mentek, majd Hollandiába repültek. A külföldi hatóságok meglátogatták a férfi címét, ahol szerencsére épségben megtalálták a fiatal lányt. 

Pápáról eltűnt lány
Mackeziet Budapesten ölte meg egy férfi Fotó: Facebook

Tragédiával ért véget az eltűnés 

Korábban, 2024 november 5-én a 31 éves amerikai származású Mackenzie Michalski tűnt el Budapesten. A fiatal nő rendszeresen utazott egyedül, így tett legutoljára is. Akkor Budapestre látogatott a bulinegyedbe. Az este folyamán megismerkedett egy férfival, aki intim együttlét céljából felvitte a lakására. Ám a férfi megkötözte Kenzie-t, bántalmazta, majd megfojtva kioltotta az életét.

 

