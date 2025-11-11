Itt találták meg a Pápáról eltűnt holland lányt, erre senki sem számított
A 15 éves Engelinának hétfőn veszett nyoma. A Pápáról eltűnt holland lány ügyében azonnal keresést indítottak a rendőrök, nemzetközi körözést is kiadtak. A Metropol megtudta: a hatóságok kedden napközben megtalálták a lányt.
A rendőrség és a civilek is keresték a Pápáról eltűnt holland lányt. Engelina egyik pillanatról a másikra tűnt el az otthonából, ami után többen is pánikba estek. Az ügy most óriási fordulatot vett.
Megtalálták a Pápáról eltűnt holland lányt
Miután bejelentették a 15 éves Engelina eltűnését a hatóság pillanatokon belül nemzetközi körözést tett közzé a lány fotójával. Többen a közösségi oldalakon is terjeszteni kezdték a fényképét, reménykedve abban, hogy a fiatalt valaki felismeri és haza kerül.
Azonban telt az idő és egyre reménytelenebbnek tűnt az eset. Többen már azt rebesgették, hogy bánthatták a lányt, az otthonából tűnt el, rejtélyes körülmények között. A Metropol utána járt, hogy mi történhetett a lánnyal és kiderült: kedden a hatóság emberei megtalálták.
Információink szerint a fiatal lány szülei korábban elváltak. A bíróság az édesanyja javára döntött, de Engelina nem szeretett volna vele maradni, ő az édesapjával akart Hollandiában lakni. Az eltűnés napján az édesapjával együtt a repülőtérre mentek, majd Hollandiába repültek. A külföldi hatóságok meglátogatták a férfi címét, ahol szerencsére épségben megtalálták a fiatal lányt.
