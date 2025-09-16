RETRO RÁDIÓ

Kutatócsapat keresi tíz napja az eltűnt Kaszás Nikolettet

A kutató szolgálat az eddigi fejleményeket az eltűnt lány kapcsán a Facebookon osztotta meg. A fiatal nő után tíz napja kutatnak nagy erőkkel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.16. 11:59
eltűnt kutatócsapat lány

Lassan tíz napja keresik a szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolettet. 

A 27 éves nő a Visegrádi-hegységbe indult túrázni, és azóta semmi nyomát nem találták. Nikolett józsefvárosi otthonából indult el, és utoljára a Spartacus tanösvényen látták Pilisszentlászló környékén – írta meg a Magyar Nemzet. – Eltűnése elött egy túrázó találkozott is vele, de azóta a rendőrök, mentők és számtalan önkéntes is eredménytelenül keresi a nőt.

A kutatócsapat tíz napja keresi Nikolettet

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat legfrissebb közleményében elmondta, hogy szombaton, vasárnap és hétfőn is folytatták Pilisszentlászló átkutatását. A mentők, rendőrök és polgárőrök élőerővel vizsgálnak egy most prioritásként kezelt területet.

Több túrázó is besegített a keresésbe: a hétvégén bejárták saját nyomvonalaikat, majd ezeket leadták a szolgálatnak. Az eddig bejárt terület nem kicsi, és folyamatosan bővül a közreműködő önkéntesek és egyesületek segítségével.

A személyleírás szerint Nikolett 160 centiméter magas, vékony testalkatú, sötétbarna haja és barna szeme van.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Kaszás Nikolett tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.


 

