Ádám állítja: Kaszás Nikolett soha nem kerül elő, mert ő végzett vele

Mint arról korábban beszámoltunk, rejtélyes körülmények között veszett nyoma Kaszás Nikolettnek, aki a Rám-szakadékhoz ment kirándulni, onnan azonban soha nem tért haza. Niki szeptember 7-én tűnt el, a hatóságok pedig azóta nem bukkantak a nyomára, és sajnos semmilyen jel nem vitte közelebb a kutatócsapatokat a fiatal nő hollétéhez. Ráadásul Nikolett eltűnését több rejtély is övezi: mielőtt eltűnt, valaki hívta, azonban azt a rendőrség sem tudta lenyomozni, hogy ki. Emellett Niki üzenetei is körül is adódtak furcsaságok. Annyi bizonyos: több teória is született arról, hogy mi is történhetett vele, eddig azonban egyik sem bizonyult igaznak. A Bors azonban most arról ír: egy férfi jelentkezett a neten, és azt állítja, ő ölte meg az eltűnt lányt.

Kaszás Nikolett szeptember 7-én tűnt el. Most egy férfi állítja: megölte a lányt

Ádám állítja: végzett Kaszás Nikolettel

Egy sümegi férfi különös dolgokat terjeszt a neten Nikiről: Ádám nem csak azt állítja, hogy ő és az eltűnt lány ismerték egymást, de egyenesen szerelmi viszony volt köztük, ő azonban végül megölte. Kommentjei szinte minden Nikivel kapcsolatos poszt, bejegyzés alatt megjelennek.

„Nem akartalak bántani, Niki!” – írta egy alkalommal.

Niki nem él. Kocsi hátuljába raktam és megyek én is utána

– fogalmazott egy másik hozzászólásban.

A rendőrség amúgy jól ismeri a férfit, aki állítja: megölte Kaszás Nikolettet. Korábban már eljárás indult ellene a hatóság félrevezetése miatt. Akkor Ádám más-más néven hozott létre profilokat, hogy közel 60 valótlan bejelentést tegyen különböző hatóságokhoz, többek között a vármegyei főügyészségre és többet a rendőr-főkapitányságra is. Volt, hogy azt állította, a szüleitől pénzt lopott és fegyverrel tartja rettegésben őket – azaz nem idegen tőle, hogy a mostaniho hasonló, erőszakos fantazmagóriákat terjesszen.

A rendőrség a Bors megkeresésére elárulta: a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a szükséges intézkedéseket megtették Ádám friss bejegyzései kapcsán.