Kaszás Nikolett eltűnése: a rendőrség közzétette az utolsó fotót, ami róla készült

A 27 éves Kaszás Nikolett eltűnésének ügye nagyon rejtélyes. Szeptember 7-én hallottak róla utoljára a szerettei, miután elment túrázni a Rám-szakadékhoz, majd hazafelé nyoma veszett. Hajnalban üzenetet küldött más telefonjáról, de az általa írt kifejezések nem olyanok voltak, mint amiket használni szokott. Jelenleg is nagy erőkkel keresi őt a rendőrség.

Kaszás Nikolett / Fotó: Police.hu

A Bors írja, hogy a rendőrség most közzétette az utolsó fotót, ami Kaszás Nikolettről készült az eltűnése előtt. A képen látszik, hogy fekete pólót, kék farmert és fehér sportcipőt viselt: