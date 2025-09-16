Rendőrségi áttörés: 14 év után letartóztatták a fiú gyilkosát, akit szalagavatója után holtan találtak egy patakban

A rendőrség nagy előrelépést ért el annak a 17 éves fiúnak az ügyében, akit 2011-ben holtan találtak Georgiában.

Blake Chapell halálának ügyében a rendőrség áttörést ért el: megtalálták a gyilkosát, 14 évvel a halála után Fotó: GoFundMe/Justice For Blake Chappell

A rendőrség karácsony előtt találta meg a fiút

A hatóság tájékoztatása szerint Blake Chappell október 16-án tűnt el, miután a középiskolai szalagavató bálja után barátnője házától indult egy másik ismerőséhez. A tinédzsert december 19-én találták meg – alsóneműben, egyetlen fejlövéssel – egy patakban, alig néhány nappal karácsony előtt. Eltűnését a nyomozók kezdetben szökésként kezelték, ám a fiú holttestének előkerülése után gyilkossági ügyként folytatták a vizsgálatot.

2023-ban egy névtelen levelet kapott a rendőrség, amelyben új információkat ígértek az ügyről, és a hatóságok akkor arra kérték az ismeretlent, lépjen kapcsolatba velük. Bár nem világos, hogy ez a levél vezetett-e az új fejleményekhez, a hatóságok most megerősítették: áttörést értek el. - írta az Unilad.

Szeptember 12-én a Newnan rendőrség bejelentette, hogy letartóztatták Scotty Elliot Smith-et Blake meggyilkolása miatt – közel 15 évvel a bűncselekmény után. A 38 éves férfi állítólag beismerte tettét, és gyilkossággal vádolták meg.

A hatóság közlése szerint Smith ellen további vádpontok is születtek: súlyos testi sértés, lőfegyver birtoklása bűncselekmény elkövetése közben, haláleset eltussolása és bizonyítékok megsemmisítése.

A rendőrség közleményében így fogalmazott:

Ez a letartóztatás a Newnan Rendőrkapitányság Bűnügyi Nyomozó Osztályának számtalan órányi munkájának az eredménye, valamint a Coweta megyei ügyészség nyomozóinak közvetlen és professzionális segítségének. Köszönjük a közösség folyamatos támogatását és együttműködését ebben a hosszú folyamatban. Partnereink elkötelezettsége és a közösség bizalma létfontosságú volt az igazság szolgáltatásában.

A nyomozók hozzátették: Smith korábban nem merült fel gyanúsítottként, ám egy új nyom vezette el hozzá a rendőrséget. „A nyomozás során sikerült megerősíteni azokat a tényeket, amelyek Smith vallomásával egybevágtak” – áll a közleményben. Smithnek bűnügyi múltja is van: 2018 augusztusában több bűncselekmény – köztük rongálás és állami tulajdon megrongálása – miatt börtönbüntetésre ítélték. 2020 júliusában szabadult.