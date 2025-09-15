RETRO RÁDIÓ

Sokkoló: Víztározóban találták meg az eltűnt magyar férfi holttestét

A baleset körülményeit még tisztázzák.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.09.15. 20:35
fulladásos halál tragédia vízbefulladás

Szombaton délután tragikus fürdőzés történt Zichyújfalu határában, ahol egy férfi életét vesztette a település közelében található víztározóban.

alt=A férfi holtestét napokkal később találták meg
A férfi holtestét napokkal később találták meg / Fotó: Pexels (illusztráció)

A férfi egyedül volt a vízben

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint szeptember 13-án érkezett bejelentés arról, hogy valaki a tározóban úszott, majd hirtelen elmerült, és nem bukkant többé a felszínre. A katasztrófavédelem egységei azonnal megkezdték a keresést, amely szomorú eredménnyel zárult: a férfit már holtan találták meg a vízben.

A rendőrség elsődleges vizsgálata szerint idegenkezűségre utaló nyom nem került elő. A Gárdonyi Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében tisztázza a haláleset pontos körülményeit. -írja feol.hu.

 

 

