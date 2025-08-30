Könnyes szemmel nézték a partról – nyugdíjast ért tragédia a kenesei strandon

A nyár utolsó, forró és tikkasztóan meleg napjait igyekszik kihasználni az emberek többsége. Sokan, amint tehetik, a strandok vagy éppen a Balaton felé veszik az irányt, hogy egy utolsót csobbanjanak a hűsítő vízben. Vélhetően így tervezte az 80 év körüli asszony is, aki fürdőzni érkezett a balatonkenesei strandra. Sajnos azonban a vidám mártózás borzalmas tragédiába torkollott: a nyugdíjas ugyanis egy óvatlan pillanatban elmerült a habok között.

A 80 év körüli asszony hangtalanul merült el a vízben a balatonkenesei strandon. A parton állók vették észre, hogy nagy a baj (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Balatonkenesei strandon emelték partra a nyugdíjas holttestét

Lapunk úgy értesült, hogy a nyugdíjas egyedül tartózkodott a parton, innen járt be fürdeni. Az egyik mártózás után viszont már nem tért vissza a partra. Mivel társasága aznap nem volt, csupán a parton ücsörgők szúrták ki, hogy valami nincs rendben: távolról ugyanis megpillantották az idős asszony vízen lebegő testét. Az emberek azonnal akcióba léptek: úgy tudjuk, míg többen a vízbe rohantak, hogy kihúzzák a bajba jutott nyugdíjast, addig mások azonnal tárcsázták a mentősöket. A helyszínen lévők szerint az asszonyt végül pár strandoló húzta ki a partra, akik azonnal megkezdték az újraélesztést, amit egészen addig folytattak, míg a mentősök oda nem érkeztek. Ezután ők próbáltak megtenni mindent azért, hogy a nőt visszahozzák az életbe. Sajnálatos módon már hiába: a nyugdíjas életét már nem lehetett megmenteni.

A csütörtöki, emberfeletti harcot többen is végignézték a partról, sokan könnyes szemmel, néma csendben figyelték a mentős küzdelmét. Egyelőre senki nem tudni, mi okozhatta az asszony halálát, a legtöbben úgy vélik: rosszullét miatt merülhetett el a Balatonban. A Delta Hírek úgy tudja, hogy Budapesten élő nő aznap valóban egyedül érkezett a partra, a halálát pedig fulladás vagy rosszullét okozhatta.