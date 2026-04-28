Óriásit kockáztat sok rolleres, akár milliókat is fizethetnek

2024 nyarától -a robogókhoz hasonlóan- a nagyobb teljesítményű mikromobilitási eszközökre, például e-rollerekre is kiterjesztették a kötelező biztosítási kötelezettséget. A FBAMSZ szerint azonban az érintett járművek jelentős része még mindig az előírt biztosítási fedezet nélkül vesz részt a forgalomban. Ez pedig nem csak szabálytalan, de anyagilag is kockázatos!

A rolleresek 70-80%-ának még mindíg nincs biztosítása, pedig kötelező. Illusztráció: Róka Dániel

Még mindig tízezrek közlekednek kötelező nélkül

A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) legfrissebb, 2026. áprilisi adatai szerint az érintett 50.000 elektromos rolleres 70-80 százaléka még mindig nem fizet kgfb-t. Vagyis kötelező biztosítást nélkül vesznek részt a forgalomban. Cselovszki Zsolt, a FBAMSZ elnökségi tagja hangsúlyozza: a mulasztás nem játék. Ha egy biztosítás nélküli rolleres kárt okoz, azt a MABISZ Kártalanítási Számlája ugyan kifizeti a károsultnak, ám az összeget – legyen szó dologi kárról vagy milliós nagyságrendű személyi sérülésről – az utolsó fillérig behajtják a károkozón.

Kinek kötelező rollerre biztosítást kötnie?

Nem minden rollerre kell kgfb-t kötni, a jogszabály a technikai paraméterek alapján írja ezt elő. Az alábbi járművekre kötelező a szerződés megkötése:

azokra a rollerekre, amik tömege meghaladja a 25 kg-ot, és sebességük több mint 14 km/óra,

súlytól függetlenül azokra a rollerekre, amik képesek a 25 km/óra feletti sebességre,

az olyan e-kerékpárokra, amik motorja 300W-nál erősebb vagy 25 km/óránál gyorsabb haladásra képes.

Fontos: a biztosítást minden esetben az üzembentartónak (tulajdonosnak vagy tartós használónak) kell megkötnie a jármű vázszámára hivatkozva.

Mit kockáztat az, aki kötelező nélkül közlekedik?

A biztosítás hiánya azonnali anyagi következményekkel járhat egy közúti ellenőrzés során. A helyszíni bírság alsó hangon 6500 forint, de elérheti a 65.000 forintot is. Ismételt elkövetés vagy eljárás esetén a büntetés összege tovább emelkedhet amihez még hozzájön az okozott kár összege. Ezzel szemben egy roller kgfb éves díja mindössze 5000-15.000 forint között mozog. Ez elenyésző összeg a potenciális bírságokhoz vagy egy baleset kártérítési összegeihez képest.