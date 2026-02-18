Fény derült a titokra: Katalin hercegné ezt sokkal hamarabb megkapta, mint Meghan, Harry begurult

Russel Myers, a The Mirror királyi családról szóló szerkesztőjének hamarosan új életrajzi könyve jelenik meg, amelyben a napnál is világosabban írja le, hogy Harry herceg lába alól akkor csúszott ki igazán a talaj, amikor kiderült, hogy leendő felesége nem kaphat rendőri védelmet a házasságkötésük előtt, míg Katalin hercegné részesült ugyanebben a juttatásban.

Katalin hercegné könyvében még közelebbről megismerhetjük a hercegi párt (Fotó: WPA Pool)

Katalin hercegné egészen más prioritást élvezett

A Vilmos és Katalin: Az intim történet című életrajzi könyvből egyértelműen kiderül, hogy Harry herceg nem volt hajlandó elfogadni a tényt, hogy Meghan Markle nem kapott 24 órás védelmet az eljegyzésük után, noha köztudott, hogy az eljegyzés nyilvánosságra kerülése után szinte bombaként robbant rájuk a média. Bár Harry és Meghan is valamelyest hozzá voltak szokva a kiemelt figyelemhez, arra egyikőjük sem számított, ami ezek után következett. Harry egész napos védelmet kért leendő feleségének, amelyre elutasító választ kapott, Sussex hercegénél pedig az verte ki leginkább a biztosítékot, hogy Katalin hercegné ugyanezt a Vilmossal való eljegyzésük másnapján már megkapta. Bár a híresztelések korábban is említették, hogy a rendőri védelem hiányát Harry meglehetősen sértőnek találta, arról eddig nem esett szó, hogy ezt már rögtön az első pillanatban így gondolta. Meghan Markle-nek ugyanis csak az esküvő után járt volna a kiemelt védelem.

A könyv feltárja, hogy hogyan reagáltak Vilmosék a sussex-i hercegi pár királyi életből való távozására, illetve azt is, hogy Harry milyen intézkedéseket követelt, amikor Meghan kettős származása miatt a közösségi médiában célponttá vált- írja a Mirror. Károly ragaszkodott ahhoz a kormányzati döntéshez, amely szerint csak az esküvő után kaphatnak védelmet, annak ellenére, hogy Katalin hercegnének segítettek ebben a tekintetben. Az újonnan megjelenő könyvből kiderül az is, hogy Katalinnak kevesebb érdeke fűződött ahhoz, hogy megakadályozza Harry és Meghan távozását a királyi családból, szerinte ugyanis ez elkerülhetetlen volt.

Harry herceg már az eljegyzés után teljes védelmet akart kérni feleségének (Fotó: John Nacion)

Katalin nem akarta marasztalni őket

Russel Myers könyvében világossá válik, hogy bár Vilmos herceget nagyon elszomorította Harry távozása, ezzel szemben Katalint kevésbé érdekelte, hogy megpróbálja őket maradásra bírni. A szerző úgy véli, Katalin hercegné szerint Harry többet akart annál, mintsem, hogy csak egy szerepjátékos legyen a monarchiában. A szerző több mint egy évtizedet töltött a walesi hercegi pár közvetlen környezetében, így a könyv nemcsak egy portré Katalinról és Vilmosról, hanem egy rendkívül bensőséges leírást ad róluk, mint házaspár, illetve arról a világról is, amelyben élnek.