Fény derült a titokra: Katalin hercegné ezt sokkal hamarabb megkapta, mint Meghan, Harry begurult
Az angol királyi család élete szinte nyitott könyv, a nyilvánosság a hercegi párok minden lépésére kíváncsi. Így volt ez korábban Diana idejében, majd Katalin hercegné és Meghan Markle esetében is. Egy hamarosan megjelenő életrajzi könyvben új titokra derült fény azzal kapcsolatban, hogy Harry miért fordított hátat a királyi családnak.
Russel Myers, a The Mirror királyi családról szóló szerkesztőjének hamarosan új életrajzi könyve jelenik meg, amelyben a napnál is világosabban írja le, hogy Harry herceg lába alól akkor csúszott ki igazán a talaj, amikor kiderült, hogy leendő felesége nem kaphat rendőri védelmet a házasságkötésük előtt, míg Katalin hercegné részesült ugyanebben a juttatásban.
Katalin hercegné egészen más prioritást élvezett
A Vilmos és Katalin: Az intim történet című életrajzi könyvből egyértelműen kiderül, hogy Harry herceg nem volt hajlandó elfogadni a tényt, hogy Meghan Markle nem kapott 24 órás védelmet az eljegyzésük után, noha köztudott, hogy az eljegyzés nyilvánosságra kerülése után szinte bombaként robbant rájuk a média. Bár Harry és Meghan is valamelyest hozzá voltak szokva a kiemelt figyelemhez, arra egyikőjük sem számított, ami ezek után következett. Harry egész napos védelmet kért leendő feleségének, amelyre elutasító választ kapott, Sussex hercegénél pedig az verte ki leginkább a biztosítékot, hogy Katalin hercegné ugyanezt a Vilmossal való eljegyzésük másnapján már megkapta. Bár a híresztelések korábban is említették, hogy a rendőri védelem hiányát Harry meglehetősen sértőnek találta, arról eddig nem esett szó, hogy ezt már rögtön az első pillanatban így gondolta. Meghan Markle-nek ugyanis csak az esküvő után járt volna a kiemelt védelem.
A könyv feltárja, hogy hogyan reagáltak Vilmosék a sussex-i hercegi pár királyi életből való távozására, illetve azt is, hogy Harry milyen intézkedéseket követelt, amikor Meghan kettős származása miatt a közösségi médiában célponttá vált- írja a Mirror. Károly ragaszkodott ahhoz a kormányzati döntéshez, amely szerint csak az esküvő után kaphatnak védelmet, annak ellenére, hogy Katalin hercegnének segítettek ebben a tekintetben. Az újonnan megjelenő könyvből kiderül az is, hogy Katalinnak kevesebb érdeke fűződött ahhoz, hogy megakadályozza Harry és Meghan távozását a királyi családból, szerinte ugyanis ez elkerülhetetlen volt.
Katalin nem akarta marasztalni őket
Russel Myers könyvében világossá válik, hogy bár Vilmos herceget nagyon elszomorította Harry távozása, ezzel szemben Katalint kevésbé érdekelte, hogy megpróbálja őket maradásra bírni. A szerző úgy véli, Katalin hercegné szerint Harry többet akart annál, mintsem, hogy csak egy szerepjátékos legyen a monarchiában. A szerző több mint egy évtizedet töltött a walesi hercegi pár közvetlen környezetében, így a könyv nemcsak egy portré Katalinról és Vilmosról, hanem egy rendkívül bensőséges leírást ad róluk, mint házaspár, illetve arról a világról is, amelyben élnek.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre