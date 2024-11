Katalin hercegnével bármikor összefuthatunk a menetrend szerinti repülőjáratokon

Katalin hercegné és Vilmos herceg munkájukból és rangjukból adódóan rendkívül sokat utaznak. Noha Katalin rákbetegsége miatt jó időre kiesett teendőiből, a hercegné javuló állapota mostanában már újra lehetővé tette, hogy nyilvános eseményeken jelenjen meg. A hercegi párnak természetesen külön sofőr és magángép is rendelkezésükre áll, ők azonban nem mindig élnek ezzel a lehetőséggel.

Katalin hercegné és Vilmos herceg előszeretettel használják a menetrend szerinti járatokat is (Fotó: Chris Jackson/Getty Images)

Katalin hercegné különleges módszert alkalmaz

A hercegi párt többször kiszúrták már más utasok menetrend szerinti járatokon, ők ugyanis előnyben részesítik a mindenki számára elérhető légitársaságok járatait. Mivel mindenki azonnal kiszúrná őket, ezért egyedi megoldást alkalmaznak arra, hogy inkognitóban utazhassanak és ne legyenek feltűnőek. Egy szakértő nemrég elárulta, hogy Vilmos és Katalin álneveket használnak, 2014-ben például Mr. és Mrs. Smith néven utaztak, György herceg pedig a Jones nevet használta. Emily Andrews, a királyi család egyik tudósítója a „Secrets of the Royal Flight” című dokumentumfilmjében arról is beszélt, hogy a királyi családok körében egyre nagyobb népszerűségnek örvend az utazás ezen formája, vélhetően azért, mert ezzel könnyebben elnyerik a közvélemény szimpátiáját. A királyi család fiatalabb generációja jobban ért a közösségi média nyelvén, és fontosnak tartják, hogy példát mutassanak, arról nem is beszélve, hogy így jóval költséghatékonyabbak, mintha magángéppel utaznának. A tudósító szerint egyre többször fognak közfeladataik ellátásakor olyan járatokat választani, ahol utastársaik civilek.

Katalin hercegé állapota sokat javult az elmúlt időszakban rákbetegsége után (Fotó: Chris Jackson/Getty Images)

Katalin és Vilmos érthető módon előszeretettel választja például a British Airways járatait, hiszen ez a légitársaság az ország zászlóshajójának számít. Úgy tudni, hogy a néhai királynő nem utazott menetrend szerinti járatokon, hanem a légitársaság bérelt gépeit használta hivatalos ügyei intézéséhez. A hercegnét egyébként különleges kapcsolat fűzi a céghez, hiszen szülei, Michael és Carole akkoriban ismerkedtek meg egymással, amikor mindketten ennél a légitársaságnál dolgoztak.