Már itt is van a névsor: Ezzel a kezdővel áll fel Marco Rossi Írország ellen?

Máris előkerült egy névsor az Írország-Magyarország világbajnoki-selejtező előtt, ami Marco Rossi szövetségi kapitány kezdőcsapatát illeti. Mint ismert, a válogatott szeptember 6-án, szombaton 20 óra 45 perckor (tv: M4 Sport) lép pályára Dublinban.

Máris előkerült egy névsor az Írország-Magyarország mérkőzés előtt, Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is kezdhet (Fotó: Szabó Miklós / Nemzeti Sport)

Hivatalos névsort majd egy órával a mérkőzés kezdete előtt hirdet a szövetségi kapitány, de így pár nappal korábban megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, várhatóan kik kapják majd meg a lehetőséget a magyar kezdőcsapatban.

Dibusz Dénes tűnik első számú választásnak

– válaszolt a ChatGPT arra a kérdésre, ki áll majd a kapuban. A mesterséges intelligencia szerint Orbán Willi biztosan kezdő lesz, és ugyanezt mondta Dárdai Mártonról is. És mivel három védős rendszert feltételez, a harmadik posztra Szalai Gábor tűnik szerinte a legvalószínűbbnek.

Jobb oldalon: Bolla Bendegúz. Bal oldalon: Kerkez Milos. Középen: Schäfer András, mellette Tóth Alex vagy Dárdai Bence is esélyes.

A ChatGPT szerint a három legvalószínűbb támadó Szoboszlai Dominik – akivel kapcsolatban kiemelte, hogy ő lesz az, aki visszalép majd a labdákért és szervezi a támadásokat –, Sallai Roland és Varga Barnabás.

Varga feltehetően csatárként elől szerepel majd, a másik kettő hátrébb

– fogalmazott a mesterséges intelligencia. Hozzátette, újoncként szóba kerülhet Lukács Dániel is, akinek gyors támadóként van esélye arra, hogy beveti őt Marco Rossi.