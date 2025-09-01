Mosolyszünet a válogatottban? A nyeretlen Sallai hadat üzent Szoboszlainak

Ez már komolyabb, mint a kő-papír-olló volt a válogatottban. Sallai Roland nagyot alkotna klubjával a Bajnokok Ligájában is.
Szoboszlai Dominik és Sallai Roland a világbajnoki selejtezősorozatot kezdő magyar válogatott legjobb labdarúgói közé tartoznak. Ráadásul jó barátok is, elég, ha csak az emlékezetes kő-papír-olló játékukra gondolunk (2023 márciusában előbb ezzel a játékkal döntöttek egy büntető elvégzéséről, amit aztán Sallai kihagyott az észtek elleni felkészülési meccsen, majd négy nappal később, a Bulgária elleni győztes Európa-bajnoki selejtező Szoboszlai-gólját ünnepelték a jellegzetes kézmozdulatokkal). Marco Rossi szövetségi kapitány két kulcsembere a következő napokban újra egy célért küzd a szombaton (20.45, tv: M4 Sport) Írországban kezdődő, majd jövő kedden a Puskás Arénában, Portugália ellen folytatódó világbajnoki selejtezőkön. Biztosak lehetünk benne, hogy zrikálni fogják egymást a szeptember 30-i Bajnokok Ligája-találkozójuk apropóján.
A 2025–26-os BL-szezon ligaszakaszának második körében Sallai csapata, a Galatasaray fogadja majd a Szoboszlai mellett Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpoolt. A török és az angol sztárklub is hihetetlen összegekből, sztárokkal erősített a nyáron, és bár az angol bajnok papíron erősebb a töröknél, a hírhedten félelmetes hangulatú isztambuli Ali Sami Yen-stadionban bárkire veszélyes a Galata. A jobbhátvéd poszton ragadt, de ott is remekül játszó, gólpasszokat adó Sallai nem véletlenül optimista annak dacára, hogy klubja az előző szezonban előbb – még nélküle – elvesztette a svájci Young Boys elleni BL-selejtezőit (0-1, 2-3), majd az Európa-ligában a holland AZ Alkmaar ejtette ki (1-4, 2-2) a nyolcadöntőbe jutásért rendezett rájátszásban.
Nagy céljaink vannak idén. Természetesen meg akarjuk védeni a bajnoki címünket, de a Bajnokok Ligájában is jól akarunk szerepelni. Hiszek abban, hogy a csapatunk és a keretünk minősége alkalmas a sikeres BL-szereplésre
– nyilatkozta Sallai Roland, miután a negyedik fordulóban aratott negyedik bajnoki győzelem során (3-1 a szintén magyar válogatott kerettag Mocsi Attilát csereként bevetett Rizespor ellen) újra remekül helytállt jobhátvédként: a védő feladatai ellátása mellett gólpasszt adott Mauro Icardinak.
A Galata bő két hét múlva az Eintracht Frankfurt vendégeként kezdi a BL-szereplést, majd szeptember utolsó napján fogadja a Liverpoolt (később játszik még az Ajax, a Monaco és a Manchester City otthonában, hazai pályán pedig a Bodö/Glimt, az Union SG és az Atlético Madrid lesznek az ellenfelei). Ez lehet Sallai hatodik meccse Szoboszlai ellen. Korábban a Freiburg szélsőjeként három Bundesliga-bajnokin (1-1, 1-1, 1-3), a Német Kupában pedig egy vesztes döntőben (2022, 1-1 után 11-esekkel 3-5) és elődöntőben (2023, 1-5) nyeretlen maradt az akkoriban az RB Leipzig csapatát erősítő Szoboszlai ellen.
Sallai mostani csapata, a korábbi tengerparti edzőközpontja értékesítéséből megtollasodott Galatasaray már eddig 108 millió eurót (43 milliárd forint) költött új játékosokra. Pedig a 70-szeres német válogatott Leroy Sanéért nem is kellett fizetnie, „csak” évi 15 millió eurós (6 millird forint) fizetéssel elcsábítani a Bayern Münchentől. Fizettek viszont a törökök 75 millió eurót (30 milliárd forint) a nigériai gólkirály Victor Osimhenért az olasz bajnok Napolinak, de a Monacóból érkezett elefántcsontparti védő, Wilfried Singo sem volt olcsó a maga több mint 30 millió eurós (12 milliárd forint) vételárával. És hol van még a vége: a török átigazolási időszak csak szeptember 12-én zárul...
A Liverpool már az angliai piac hétfői zárónapja előtt 340 millió eurónyi (135 milliárd forint) kiadásnál tartott. Premier League-rekordot döntve vették meg például a német Florian Wirtzet (későbbi bónuszok nélkül is 125 millió euróért, azaz 50 milliárd forintért); 95 millió eurót (38 milliárd forint) csengettek ki a francia Hugo Ekitikéért; 47 millió eurót (közel 19 milliárd forint) a magyar válogatott Kerkez Milosért; 40 millió eurót (16 milliárd forint) a holland Jeremie Frimpongért; és 31 millió eurót (12 milliárd forint) a 18 éves olasz védőtehetségért, Giovanni Leoniért. Ha a transzferpiac zárása előtt összejön a Newcastle-től csábított svéd csatár, Alexander Isak új csúcsot jelentő átigazolása is a hírek szerint mintegy 144 millióért (57 milliárd forint), akkor a Pool nyári kiadásai már megközelítik az 500 millió eurót (198 milliárd forint).
