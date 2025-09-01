Mosolyszünet a válogatottban? A nyeretlen Sallai hadat üzent Szoboszlainak

Szoboszlai Dominik és Sallai Roland a világbajnoki selejtezősorozatot kezdő magyar válogatott legjobb labdarúgói közé tartoznak. Ráadásul jó barátok is, elég, ha csak az emlékezetes kő-papír-olló játékukra gondolunk (2023 márciusában előbb ezzel a játékkal döntöttek egy büntető elvégzéséről, amit aztán Sallai kihagyott az észtek elleni felkészülési meccsen, majd négy nappal később, a Bulgária elleni győztes Európa-bajnoki selejtező Szoboszlai-gólját ünnepelték a jellegzetes kézmozdulatokkal). Marco Rossi szövetségi kapitány két kulcsembere a következő napokban újra egy célért küzd a szombaton (20.45, tv: M4 Sport) Írországban kezdődő, majd jövő kedden a Puskás Arénában, Portugália ellen folytatódó világbajnoki selejtezőkön. Biztosak lehetünk benne, hogy zrikálni fogják egymást a szeptember 30-i Bajnokok Ligája-találkozójuk apropóján.

Szoboszlai (balra) és Sallai egyik emlékezetes kő-papír-olló játéka a magyar válogatottban

Fotó: Csudai Sándor

A 2025–26-os BL-szezon ligaszakaszának második körében Sallai csapata, a Galatasaray fogadja majd a Szoboszlai mellett Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpoolt. A török és az angol sztárklub is hihetetlen összegekből, sztárokkal erősített a nyáron, és bár az angol bajnok papíron erősebb a töröknél, a hírhedten félelmetes hangulatú isztambuli Ali Sami Yen-stadionban bárkire veszélyes a Galata. A jobbhátvéd poszton ragadt, de ott is remekül játszó, gólpasszokat adó Sallai nem véletlenül optimista annak dacára, hogy klubja az előző szezonban előbb – még nélküle – elvesztette a svájci Young Boys elleni BL-selejtezőit (0-1, 2-3), majd az Európa-ligában a holland AZ Alkmaar ejtette ki (1-4, 2-2) a nyolcadöntőbe jutásért rendezett rájátszásban.

Nagy céljaink vannak idén. Természetesen meg akarjuk védeni a bajnoki címünket, de a Bajnokok Ligájában is jól akarunk szerepelni. Hiszek abban, hogy a csapatunk és a keretünk minősége alkalmas a sikeres BL-szereplésre

– nyilatkozta Sallai Roland, miután a negyedik fordulóban aratott negyedik bajnoki győzelem során (3-1 a szintén magyar válogatott kerettag Mocsi Attilát csereként bevetett Rizespor ellen) újra remekül helytállt jobhátvédként: a védő feladatai ellátása mellett gólpasszt adott Mauro Icardinak.