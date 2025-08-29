Hideg zuhany, 16 éves gyerekre cserélte Dárdait a Hertha

Újabb vereségbe szaladt bele, és továbbra is nyeretlen a Bundesliga 2-ben a Hertha BSC. A magyar nemzeti csapatba is beválogatott Dárdai Márton ugyan a kezdőcsapatban kapott lehetőséget az Elversberg elleni péntek esti bajnokin, az ötödik percben hideg zuhanyként érte a szurkolókat – valamint a lelátón helyet foglaló Dárdai Pált és feleségét is – a vendégek vezetőgólja.

Dárdai Mártonnak 45 perc jutott az Elversberg ellen (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Lecserélték a „hibázó Dárdait”

Az Elversberg úgy letámadta a mérkőzés elején a berlinieket, hogy Dárdai csak belerúgni tudta a labdát az ellenfél egyik játékosába, amely a blokkról egyenesen Younes Ebnoutalib elé pattant. Ő pedig kíméletlenül kihasználta a hibát, és megszerezte a vezetést a vendégeknek. A magyar válogatott védőt a félidőben le is kapta a pályáról Stefan Leitl vezetőedző, helyére a mindössze 16 éves Kennet Eichhorn állt be, és kapta meg a lehetőséget.

A Bundesliga hivatalos oldala úgy fogalmazott a csere kapcsán:

Leitl a gyenge első félidőre reagálva két új játékost küld a pályára. Eichhorn és Grönning váltották a hibázó Dárdait és Thorsteinssont, akit észre sem lehetett venni.

Ebnoutalib a második félidőben egyébként ismét betalált, így a Hertha 2-0-ás vereséget szenvedett, és továbbra is két ponttal áll a német másodosztályban.



