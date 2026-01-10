„A Real Madrid is kapva kapott volna rajta" - Varga Barnabásról beszélt a Fradi legendája

Varga Barnabás az AEK Athén labdarúgócsapatában folytatja pályafutását. A Ferencváros korábbi csatára, Szokolai László szerint köszönet jár a Fradi vezetőinek a gesztusért.

Varga Barnabás Görögországban folytatja Fotó: Dömötör Csaba

- A Ferencváros jót tett Varga Barnabással azzal, hogy elengedte Athénba. A hivatalos indoklás az, hogy a válogatott futballista karriere végénél tart, s harmincegy évesen keressen még némi pénzt a futballból. Így aztán méltányosság is került az üzletbe, ezért aztán köszönet jár a Fradi vezetőinek a gesztusért - mondta a Metropolnak Szokolai László, a klub korábbi válogatott csatára.

Szokolai a hetvenes évek végén hat évet játszott a Ferencvárosban, százhatvanhét meccsen hetvenhárom gólt szerzett, és aztán szintén harmincegy évesen szerződött az osztrák Sturm Grazhoz.

- A Ferencváros Barni távozásával jelentősen gyengül - magyarázta Szokolai - Kevés ilyen remekül fejelő csatár van Európában. Ő általában remek ütemben, és egyenesen a fellegekből érkezik. Lesz némi gond az Üllői úton a pótlásával, az Európa-ligában és a magyar bajnokságban is hiányozni fog.

Meggyőződésem, ha a magyarnál erősebb bajnokságban futballozott volna eddig, a Barcelona, a Liverpool vagy a Real Madrid is kapva kapott volna rajta, különösen, ha még harminc alatt járna.

Varga Barnabás hiányozni fog a Fradiból

Szokolai aztán azt fejtegette, hogy Robbie Keane most megmutathatja milyen edző, bár az is igaz, egyetlen tréner sem rúghat, fejelhet gólt.

Varga pótlása nem lesz könnyű feladat. És kik dolgoznak a magyar futballban, hogy ennyi évnek kellett eltelnie, mire kiderült Varga született tehetsége, parádés fejjátéka? És ha Gyirmóton nem szúrják ki a benne rejlő képességet, akkor lehet, hogy ma postásként dolgozik valahol Ausztriában. Úgy tűnik, sok a tehetség a magyar futballban, s milyen nagy átok, hogy alig ismerjük fel őket idejében. Szorítok Barniért, és nagyon remélem, karrierjének nem az AEK, hanem egy nevesebb csapat lesz az utolsó állomása.

A 31 éves, 28-szoros válogatott Varga a 2022/23-as és a 2023/24-es idényben az NB I gólkirálya volt 26, illetve 20 találattal, a mostani szezonban pedig 18 találkozón elért tíz góljával holtversenyben a második helyen áll a góllövőlistán. Az Európa-liga mostani kiírásában hat fordulójában négyszer talált az ellenfelek kapujába.