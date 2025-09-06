A magyar meccs előtt tálalt ki: Az írek edzőjének megvan a véleménye Robbie Keane-ről

Olyan legendának tartja a Fradit irányító Robbie Keane-t az ír válogatott másodedzője, aki az egész generációjukat inspirálta. Paddy McCarthy tisztán emlékszik, hogy 19 évesen hogyan szurkolt a nemzeti csapatuknak, amikor utoljára világbajnokságon szerepelt.

Az ír szakember azt várja, hogy jövőre ott lesznek Amerikában a világbajnokságon. Végignézte, ahogy Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány irányítása alatt a csapat kilábalt a nehézségekből és meg van győződve arról, hogy a jelenlegi keret valami egészen különleges dolog küszöbén áll a szombat esti, Magyarország elleni világbajnoki-selejtező (20:45, tv: M4 Sport) előtt. McCarthy határozott fejlődést tapasztalt az utóbbi időben a nemzeti csapatnál.

A csapat tapasztaltabb játékosai sok nehézségen mentek keresztül, és hiszem, hogy ezeken keresztül fejlődtek. A sikert mindig nehézségek előzik meg, és bár voltak nehéz idők, amikor sok kritikát kaptak, talán igazságtalanul is, de valaminek a küszöbén állunk, és remélem, hogy a játékosok megmutatják igazi képességeiket

– fogalmazott Paddy McCarthy, aki azt is elmondta a játékosainak, elég jók ahhoz, hogy kijussanak a világbajnokságra.

Remélem, tudják, hogy nem hazudnék nekik ilyenről, remélem, tudják, hogy nagyon sok munkám van Angliában, és nem lennék itt, ha nem gondolnám, hogy megvannak a képességeik arra, hogy kijussanak a tornára. Alig várom a szombatot. Tisztelni fogjuk mindkét ellenfelet, de nagyon hiszünk abban, hogy mire vagyunk képesek.

Paddy McCarthy azt várja, hogy jövőre ott lesznek Amerikában a világbajnokságon Fotó: PA / Northfoto

Robbie Keane és társai egy egész generációt inspiráltak

Amikor Írország legutóbb világbajnokságon szerepelt, még 2002-ben, McCarthy mindössze a 19 éves volt, és a Manchester Citynél bontogatta a szárnyait.

Az én emlékem arról a világbajnokságról egy Santa Ponsa-i bárhoz kapcsolódnak a barátaimmal

– nyilatkozta mosolyogva az ír válogatott másodedzője, majd komolyra fordítva a szót elmondta, Robbie Keane és társai akkoriban egy egész generációt inspirálták.

Quinn odapöckölte a labdát, Robbie Keane pedig megszerezte a gólt, szép emlékek ezek. Ráadásul a spanyolok elleni meccs előtt tudtam meg, hogy a feleségem terhes, szóval sok minden történt az életemben akkor, miközben a Manchester Citynél voltam, és a karrieremet akartam előremozdítani. Ezek a pillanatok inspiráltak egy olyan generációt, mint az enyém, a világbajnokságon részt vevő ír focisták legendásak

– idézi az rte.ie McCarthy szavait, akinek van egy 22 és egy 15 éves fia, de ők még soha nem láthatták Írországot világbajnokságon játszani.