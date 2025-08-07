RETRO RÁDIÓ

Most már szinte biztos, Dzsudzsák Balázs ezért nem igazolt a Honvédba

Kivirult a Debrecen legendája a Loki új edzőjével. Dzsudzsák Balázs közel a harminckilenchez is a csapat legjobbja.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.07. 19:00
Dzsudzsák Balázs Debrecen NB I

Dzsudzsák Balázs újra alapember lett a Debrecen csapatában. A Loki két meccs után egy döntetlennel és győzelemmel áll az NB I-ben, a válogatott rekorder pedig a ZTE és az MTK ellen is a kezdőcsapatban kapott helyet. Előbbi meccsen csodagóllal, utóbbin pedig sorsdöntő gólpasszal üzent, kár volt kételkedni benne. Pénteken a Kazincbarcika otthonában (20.00, Tv: M4 Sport) folytatódhat a DVSC és Dzsudzsák remek sorozata.

Dzsudzsák
Dzsudzsák Balázs remekül kezdte az új szezont. Fotó: Nemzeti Sport

Dzsudzsák Balázs az előző edzőnél legtöbbször csak csere volt. Nestor El Maestro márciustól csupán kétszer számolt vele kezdőként. Érdekesség, hogy az utolsó fordulóban - amikor a Debrecen a bennmaradásért játszott Fehérváron - is csak két percet kapott a legvégén a Debrecen ikonja. Ezután röppent fel a pletyka, hogy Dzsudzsák játékosként, vagy akár sportigazgatóként a másodosztályú Honvédhoz szerződik. Erről Debrecenben is lehetett hallani, közben a klub nem cáfolt semmit, s Dzsudzsák is gondtalanul nyaralt.

Emiatt nem igazolt Dzsudzsák a Honvédba?

Nyár elején, június 14-én jelentették be a hírt, hogy a bennmaradás ellenére távozik Debrecenből Nestor El Maestro. Három nappal később már az utód is meglett a spanyol Sergio Navarro személyében. Ezt követően nem lehetett hallani Dzsudzsák kispesti lehetőségéről. Elkezdte az edzéseket Debrecenben, s noha biztosra vették a maradását, a szerződéshosszabbítását csak két nappal az NB I rajtja előtt jelentették be. 

Dzsudzsák csodagólja a ZTE ellen:

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu