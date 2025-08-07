Most már szinte biztos, Dzsudzsák Balázs ezért nem igazolt a Honvédba

Dzsudzsák Balázs újra alapember lett a Debrecen csapatában. A Loki két meccs után egy döntetlennel és győzelemmel áll az NB I-ben, a válogatott rekorder pedig a ZTE és az MTK ellen is a kezdőcsapatban kapott helyet. Előbbi meccsen csodagóllal, utóbbin pedig sorsdöntő gólpasszal üzent, kár volt kételkedni benne. Pénteken a Kazincbarcika otthonában (20.00, Tv: M4 Sport) folytatódhat a DVSC és Dzsudzsák remek sorozata.

Dzsudzsák Balázs remekül kezdte az új szezont. Fotó: Nemzeti Sport

Dzsudzsák Balázs az előző edzőnél legtöbbször csak csere volt. Nestor El Maestro márciustól csupán kétszer számolt vele kezdőként. Érdekesség, hogy az utolsó fordulóban - amikor a Debrecen a bennmaradásért játszott Fehérváron - is csak két percet kapott a legvégén a Debrecen ikonja. Ezután röppent fel a pletyka, hogy Dzsudzsák játékosként, vagy akár sportigazgatóként a másodosztályú Honvédhoz szerződik. Erről Debrecenben is lehetett hallani, közben a klub nem cáfolt semmit, s Dzsudzsák is gondtalanul nyaralt.

Emiatt nem igazolt Dzsudzsák a Honvédba?

Nyár elején, június 14-én jelentették be a hírt, hogy a bennmaradás ellenére távozik Debrecenből Nestor El Maestro. Három nappal később már az utód is meglett a spanyol Sergio Navarro személyében. Ezt követően nem lehetett hallani Dzsudzsák kispesti lehetőségéről. Elkezdte az edzéseket Debrecenben, s noha biztosra vették a maradását, a szerződéshosszabbítását csak két nappal az NB I rajtja előtt jelentették be.

Dzsudzsák csodagólja a ZTE ellen: