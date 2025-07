Horváth Éva bikiniben, bekötött lábbal hódít a medencénél!

Horváth Éva ismét megmutatta, hogy még a nehezebb időszakokban is képes megőrizni a jókedvét és a humorát! Az Instagram-oldalán egy szuper, lazító pillanatot osztott meg követőivel: bikiniben, bekötött lábbal napozik mosolyogva egy napozóágyon, miközben gyerekei játékai veszik körbe.

Horváth Éva / Fotó: MW archívum

A képhez pedig ezt írta: „Egy laza medencézés a gyerekekkel kb. 10 játék 5 nm-en, és akkor a levetett ruhákat, törölközőket nem is látjátok.” Egyértelmű, hogy a sztár sosem mond nemet egy kis családi mókának, és a megszokott rendetlenséget is humorral kezeli.

A követők is imádják Évát: rengetegen biztatták a kommentekben, hogy „Érezd jól magad!!” „Szép vagy.” és „Ne add fel, Èvi”. Egyértelmű, hogy a rajongók mellett a sztár is tudja, hogy a legfontosabb a pozitív hozzáállás és a család, még ha néha káosz is van körülötte.

Az üzenet egyértelmű: az élet nem mindig tökéletes, de a jó hangulat és a családdal töltött idő a legfontosabb. Így Horváth Éva bebizonyítja, hogy egy kis káosz mellett is lehet tökéletes a nyár!