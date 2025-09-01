Így még nem kértek meg senkit – mindenki ledöbbent, hol történt a lánykérés

Sokan a lánykérésnél a meghitt, csendes pillanatot választják, azonban egy nő hatalmas meglepetést élt át, amikor 27 éves párja az edzőteremben, edzés közben kérte meg a kezét, a férfi pedig azóta sem érti, miért nem hatotta meg a gesztus.

Edzőteremben jegyezte el barátnőjét Fotó: Forrás: Pexels

Edzőteremben, edzés közben kérte meg barátnője kezét

A vőlegény csalódott volt, miután a barátnője bevallotta, hogy nem volt boldog attól, ahogyan a lánykérés történt. Az esetről a férfi egyik barátja írt a Redditen:

Teljesen összezavarodtam, amikor a felvétel egy női edzőteremben indult. Ahogy megláttam a barátnőjét egy edzőgépen, már rossz előérzetem volt. A lány teljesen megdöbbent, és bár igent mondott, az öröm csupán két percig tartott, utána végig erőltetett mosoly ült az arcán

Majd így folytatta:

„Nekem kezdte el kiönteni a szívét, és megkérdezte, hogy én mit szólnék, ha valaki az edzőteremben, edzés közben kérné meg a kezem. Úgy látszott, hogy azt várta, egyetértek vele, de én azt mondtam, utálnám. Elmagyaráztam, hogy nem szeretném, ha valaki akkor kérné meg a kezem, amikor izzadt és büdös vagyok egy edzés közben. Őszintén megértettem, miért volt csalódott a barátnője. Erre a legjobb barátom sekélyesnek és rossz barátnak nevezett.”

A kommentelők többsége a menyasszony mellé állt, de akadtak olyanok is, akik szerint a férfi csak meg akarta lepni a párját, és szerinte ez egy különleges gesztus volt - írja a Mirror.

Egy hozzászóló így írta le saját történetét:

„A férjem akkor kérte meg a kezem, amikor kirándultunk egy barátpárral. Valójában előre eltervezte, és nekem fogalmam sem volt róla. Elég nehéz túra volt, főleg mivel túlsúlyos voltam. Ha megnézed a eljegyzési fotókat, látszik, hogy alig kaptam levegőt, és a körmöm sem volt rendbe téve. Persze boldog voltam, hogy megkérte a kezem, de gyorsan megfordult a fejemben: miért pont egy ilyen nehéz túrán kellett?”