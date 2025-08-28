A gonosz mostoha szabotálná fia eljegyzését! Az indok elképesztő

A mostoha mindent megtenne a célért.
Azt gondolná az ember, hogy a család kiáll egymás mellett, bármi is történjék. Nos, ez nem egészen így alakult, amikor egy gonosz mostohaanyának egészen más elképzelései voltak fia eljegyzésével kapcsolatban.
A Redditen közzétett bejegyzésben, amelyet már azóta töröltek, a posztoló elmesélte, hogyan ismerkedtek meg barátnőjével, Carával, amikor mindketten egy területen dolgoztak.
Összebarátkoztunk, és azóta is jó barátok vagyunk; aztán a világjárvány alatt randira hívtam, és azóta együtt vagyunk”
– idézi szavait a Post.
A posztoló bemutatta barátnőjét apjának, mostohaanyjának és mostohatestvérének. Jól is alakult a bemutatkozás, azt leszámítva, hogy a mostohatestvér, Tom egy kicsit jobban érdeklődött Cara iránt, mint az normális lett volna.
Tom ez idő alatt kezdett kissé idegesítővé válni: egyre gyakrabban jött át a lakásomba, és rengeteget írogatott Carának.
A helyzet akkor vált igazán furcsává, amikor a mostohaanyuka megkérdezte, hogy Tom beköltözhetne-e hozzájuk. Innentől kezdve pedig a határok elmosódtak, Tom túlságosan is belefolyt a pár magánéletébe.
Amikor Cara mostohaanyja megtudta, hogy meg akarja kérni Cara kezét, nem fogadta jól, és mindent bevetett, hogy késleltesse a lánykérést. Majd mindezek mellett egy brutális üzenetet küldött.
Kérdőre vonta, hogy mégis hogy teheti ezt Tommal.
Tom szerelmes Carába, és ő az egyetlen neki
– üzente a mostoha.
Ezután folyamatosan zaklatta, hogy hagyja meg Carát Tomnak.
A megdöbbent kommentelők igyekeztek tanáccsal ellátni a posztolót.
Szerezz be egy távoltartási végzést
– javasolt valaki egy erős, de igen hatékony megoldást.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.