A gonosz mostoha szabotálná fia eljegyzését! Az indok elképesztő

Azt gondolná az ember, hogy a család kiáll egymás mellett, bármi is történjék. Nos, ez nem egészen így alakult, amikor egy gonosz mostohaanyának egészen más elképzelései voltak fia eljegyzésével kapcsolatban.

A gonosz mostoha megpróbálta megakadályozni a lánykérést, fia javára C Fotó: freepik.com

A Redditen közzétett bejegyzésben, amelyet már azóta töröltek, a posztoló elmesélte, hogyan ismerkedtek meg barátnőjével, Carával, amikor mindketten egy területen dolgoztak.

Összebarátkoztunk, és azóta is jó barátok vagyunk; aztán a világjárvány alatt randira hívtam, és azóta együtt vagyunk”

– idézi szavait a Post.

A posztoló bemutatta barátnőjét apjának, mostohaanyjának és mostohatestvérének. Jól is alakult a bemutatkozás, azt leszámítva, hogy a mostohatestvér, Tom egy kicsit jobban érdeklődött Cara iránt, mint az normális lett volna.

Tom ez idő alatt kezdett kissé idegesítővé válni: egyre gyakrabban jött át a lakásomba, és rengeteget írogatott Carának.

Mint a mesében: a gonosz mostoha mindent bevetett

A helyzet akkor vált igazán furcsává, amikor a mostohaanyuka megkérdezte, hogy Tom beköltözhetne-e hozzájuk. Innentől kezdve pedig a határok elmosódtak, Tom túlságosan is belefolyt a pár magánéletébe.

Amikor Cara mostohaanyja megtudta, hogy meg akarja kérni Cara kezét, nem fogadta jól, és mindent bevetett, hogy késleltesse a lánykérést. Majd mindezek mellett egy brutális üzenetet küldött.

Kérdőre vonta, hogy mégis hogy teheti ezt Tommal.

Tom szerelmes Carába, és ő az egyetlen neki

– üzente a mostoha.

Ezután folyamatosan zaklatta, hogy hagyja meg Carát Tomnak.

A megdöbbent kommentelők igyekeztek tanáccsal ellátni a posztolót.

Szerezz be egy távoltartási végzést

– javasolt valaki egy erős, de igen hatékony megoldást.