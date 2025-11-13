Hogy kerülnek kutyák a Vígszínházba? Megható akció a kulisszák mögött - Galéria
Akik sokszor a háttérben maradnak, pedig nekik is kijárna a rivaldafény. Két kevésbé látható csoport talált egymásra a Vígszínházban: megható jótékonysági akció a kulisszák mögött dolgozókkal az árva állatokért.
A színház a találkozások színhelye. Ezúttal két igazán különleges csoport találkozott a Vígszínházban. Ugyanis a Vigyél Haza Alapítvány különleges jótékonysági naptárfotózást szervezett, ahol a Vígszínház „láthatatlan munkatársai”, díszletmunkások, súgók, öltöztetők és világosítók álltak kamera elé örökbefogadásra váró kutyák társaságában. A megható képek nemcsak az állatvédelem fontosságára hívják fel a figyelmet, hanem arra is, hogy a színház varázsa mögött mennyi odaadó ember munkája rejtőzik. Szeretet, színház és kutyák! Kell ennél több?
A Vígszínház és az életünk láthatatlan hősei találkoztak
A Vigyél Haza Alapítvány 2026-os naptára nem a sztárokat, hanem azokat az embereket mutatja be, akik nélkül nincsen előadás. Ők azok, akik csendben, a háttérben dolgoznak, mégis nélkülözhetetlenek a közönség élményéhez. A naptárban Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója is szerepel, aki maga is állatbarátként állt az ügy mellé. Ezek az emberek ugyanúgy "színházcsinálók", mint a színpadon állók, és ezek a kutyák ugyanúgy megérdemlik az otthont, mint szerencsésebb, gazdájukkal élő társaik.
A fotók akár életeket is menthetnek. A Vigyél Haza Alapítvány immár hagyományosan készít jótékony célú naptárt, amelynek bevétele az elhagyott kutyák mentését és örökbe adását segíti. A mostani különkiadás különösen bensőséges: a Vígszínház műhelyeiben, öltözőiben és színpadi tereiben készült képeken a dolgozók mosolya és a kutyák bizalma tökéletes harmóniában találkozik.
Kiállítás is nyílik a Vígszínházban
A naptár legszebb fotóiból november 21-én 16 órakor fotókiállítás nyílik a Vígszínházban, a CEWE támogatásával. A tárlat december 17-ig lesz látható, és a színház közönsége is megcsodálhatja az ember és állat különleges kapcsolatát megörökítő képeket.
A szeretet főszerepben! A kezdeményezés célja, hogy mindenki felismerje: a hűség, az empátia és az összefogás nemcsak a színpadon, hanem a való életben is csodákra képes.
A jótékony célú naptár valamennyi fotóját és további információt a megvételéről az alapítvány honlapján lehet megtalálni.
Tekintsd meg a fotózásról készült kétperces kisfilmet:
Galériánkban megnézheted a többi megható naptárlapot is:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre