RETRO RÁDIÓ

Hogy kerülnek kutyák a Vígszínházba? Megható akció a kulisszák mögött - Galéria

Akik sokszor a háttérben maradnak, pedig nekik is kijárna a rivaldafény. Két kevésbé látható csoport talált egymásra a Vígszínházban: megható jótékonysági akció a kulisszák mögött dolgozókkal az árva állatokért.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 11:30
munkatárs Vigyél Haza Alapítvány kutya Vígszínház

A színház a találkozások színhelye. Ezúttal két igazán különleges csoport találkozott a Vígszínházban. Ugyanis a Vigyél Haza Alapítvány különleges jótékonysági naptárfotózást szervezett, ahol a Vígszínház „láthatatlan munkatársai”, díszletmunkások, súgók, öltöztetők és világosítók álltak kamera elé örökbefogadásra váró kutyák társaságában. A megható képek nemcsak az állatvédelem fontosságára hívják fel a figyelmet, hanem arra is, hogy a színház varázsa mögött mennyi odaadó ember munkája rejtőzik. Szeretet, színház és kutyák! Kell ennél több?

Vígszínház
A 2026-os Vigyél haza naptár a Vígszínház dolgozóival és a kutyusokkal / Forrás: Vigyél Haza Alapítvány

A Vígszínház és az életünk láthatatlan hősei találkoztak

A Vigyél Haza Alapítvány 2026-os naptára nem a sztárokat, hanem azokat az embereket mutatja be, akik nélkül nincsen előadás. Ők azok, akik csendben, a háttérben dolgoznak, mégis nélkülözhetetlenek a közönség élményéhez. A naptárban Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója is szerepel, aki maga is állatbarátként állt az ügy mellé. Ezek az emberek ugyanúgy "színházcsinálók", mint a színpadon állók, és ezek a kutyák ugyanúgy megérdemlik az otthont, mint szerencsésebb, gazdájukkal élő társaik.

A fotók akár életeket is menthetnek. A Vigyél Haza Alapítvány immár hagyományosan készít jótékony célú naptárt, amelynek bevétele az elhagyott kutyák mentését és örökbe adását segíti. A mostani különkiadás különösen bensőséges: a Vígszínház műhelyeiben, öltözőiben és színpadi tereiben készült képeken a dolgozók mosolya és a kutyák bizalma tökéletes harmóniában találkozik.

Fotó a díszletek mögött / Fotó: Papp Niki Photography

Kiállítás is nyílik a Vígszínházban

A naptár legszebb fotóiból november 21-én 16 órakor fotókiállítás nyílik a Vígszínházban, a CEWE támogatásával. A tárlat december 17-ig lesz látható, és a színház közönsége is megcsodálhatja az ember és állat különleges kapcsolatát megörökítő képeket.

A szeretet főszerepben! A kezdeményezés célja, hogy mindenki felismerje: a hűség, az empátia és az összefogás nemcsak a színpadon, hanem a való életben is csodákra képes. 

A jótékony célú naptár valamennyi fotóját és további információt a megvételéről az alapítvány honlapján lehet megtalálni.

Tekintsd meg a fotózásról készült kétperces kisfilmet:

Nemcsak a kulisszák mögött, hanem a nézőtéren is / Papp Niki Photography

Galériánkban megnézheted a többi megható naptárlapot is:

Hogy kerülnek kutyák a Vígszínházba? - Mutatjuk a képeket!

fotótegnap, 14:36Fotók: Papp Niki Photography/Vigyél Haza Alapítvány

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu