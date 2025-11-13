Hogy kerülnek kutyák a Vígszínházba? Megható akció a kulisszák mögött - Galéria

A színház a találkozások színhelye. Ezúttal két igazán különleges csoport találkozott a Vígszínházban. Ugyanis a Vigyél Haza Alapítvány különleges jótékonysági naptárfotózást szervezett, ahol a Vígszínház „láthatatlan munkatársai”, díszletmunkások, súgók, öltöztetők és világosítók álltak kamera elé örökbefogadásra váró kutyák társaságában. A megható képek nemcsak az állatvédelem fontosságára hívják fel a figyelmet, hanem arra is, hogy a színház varázsa mögött mennyi odaadó ember munkája rejtőzik. Szeretet, színház és kutyák! Kell ennél több?

A 2026-os Vigyél haza naptár a Vígszínház dolgozóival és a kutyusokkal / Forrás: Vigyél Haza Alapítvány

A Vígszínház és az életünk láthatatlan hősei találkoztak

A Vigyél Haza Alapítvány 2026-os naptára nem a sztárokat, hanem azokat az embereket mutatja be, akik nélkül nincsen előadás. Ők azok, akik csendben, a háttérben dolgoznak, mégis nélkülözhetetlenek a közönség élményéhez. A naptárban Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója is szerepel, aki maga is állatbarátként állt az ügy mellé. Ezek az emberek ugyanúgy "színházcsinálók", mint a színpadon állók, és ezek a kutyák ugyanúgy megérdemlik az otthont, mint szerencsésebb, gazdájukkal élő társaik.

A fotók akár életeket is menthetnek. A Vigyél Haza Alapítvány immár hagyományosan készít jótékony célú naptárt, amelynek bevétele az elhagyott kutyák mentését és örökbe adását segíti. A mostani különkiadás különösen bensőséges: a Vígszínház műhelyeiben, öltözőiben és színpadi tereiben készült képeken a dolgozók mosolya és a kutyák bizalma tökéletes harmóniában találkozik.

Fotó a díszletek mögött / Fotó: Papp Niki Photography

Kiállítás is nyílik a Vígszínházban

A naptár legszebb fotóiból november 21-én 16 órakor fotókiállítás nyílik a Vígszínházban, a CEWE támogatásával. A tárlat december 17-ig lesz látható, és a színház közönsége is megcsodálhatja az ember és állat különleges kapcsolatát megörökítő képeket.

A szeretet főszerepben! A kezdeményezés célja, hogy mindenki felismerje: a hűség, az empátia és az összefogás nemcsak a színpadon, hanem a való életben is csodákra képes.

A jótékony célú naptár valamennyi fotóját és további információt a megvételéről az alapítvány honlapján lehet megtalálni.