Brutális tömegkarambol az M5-ösön, a helyszínre mentőhelikopter is riasztottak

Összesen öt jármű ütközött össze.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.29. 12:21
Összeütközött egy kamion, három személyautó és egy furgon az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Lajosmizse térségében, a 60. kilométernél. Összesen tizenegyen utaztak a járművekben, amelyek egyikébe beszorult egy ember. Őt feszítővágóval szabadították ki a műszaki mentést végző kecskeméti hivatásos tűzoltók. A rajok két személygépkocsit áramtalanítottak. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták a sztráda érintett oldalát. Nagy a torlódás - írja a Katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
