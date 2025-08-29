Hatalmas csattanás rázta meg a magyar főutat, mentők és tűzoltók mindenütt

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
Karambolozott két személyautó a 24-es főúton, Eger határában, a Mester utca közelében. A műszaki mentést végző helyi hivatásos tűzoltók az egyik járműből feszítővágóval szabadítottak ki egy embert, majd átadták őt a mentőknek. A rajok áramtalanították a gépkocsikat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a Katasztrófavédelem.
