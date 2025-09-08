Kiderült: ez vár keddtől a magyar autósokra

Már az is sokakat meglepett, hogy hétvégén nem változott sem a benzin, sem a gázolaj ára, de úgy tűnik, hogy továbbra is tud meglepetést okozni az üzemanyag árának alakulása. A holtankoljak.hu ugyanis bejelentette, mire számíthatnak az autósok a töltőállomásokon szeptember 9-től.

Illusztráció / Fotó: Török János / Délmagyarország

A bejelentés szerint keddtől sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem fog változni – ritka, hogy ennyi ideig stagnáljon az üzemanyag ára.

Ez azt jelenti, hogy 1 liter benzin továbbra is átlagosan 589 Ft-ba fog kerülni, 1 liter gázolaj pedig 590 Ft-ba, vagyis ezek után sem kell sietni a tankolással. Az egyelőre kérdéses, hogy a hét további részében lesz-e áremelkedés vagy -csökkenés.