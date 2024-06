A forró nyári napokat -és hőségriadókor az éjszakákat is- segíthet átvészelni valamilyen levegő keringető vagy hűtő eszköz. Nem árt azonban tudni, melyik mit tud, nehogy a pénzünk és az áramszámlánk lássa kárát. Ez a különbség például a léghűtő és a mobilklíma között!

Ez a különbség a léghűtő, a mobilklíma és a split klímák között. Fotó: Mediaworks archív

A ventilátorok nem hűtik a levegőt

Az árskála és a léghűtési hatékonyság legalján a ventilátorok állnak. Ezek nem hűtik a lakás levegőjét, csupán keringetik azt. Szinte mindegy, hogy oszlop ventilátort vagy szélgépet veszünk, hidegebb nem lesz a lakásban, maximum a komfortérzetünk javulhat a nagy melegben valamelyest. Ugyanez igaz a vizet permetező ventilátorokra is!

A léghűtő komolyabb, mint egy ventilátor

A ventilátorok után következő kategória (árban és hatékonyságban is) a léghűtők. Ezek a berendezések már képesek teljesítménytől függően egy keveset hűteni a lakás levegőjén, de közel sem annyit, mint egy mobil vagy split klíma. Egy léghűtő alapjáraton nagyon hasonlít az átlagos ventilátorhoz, azonban nem csak forgatja a levegőt, hanem egy vízzel átitatott filteren át fújja keresztül azt. Sok ilyen eszközbe jégakkukat is elhelyezhetünk, ezzel is növelve a hűtési hatékonyságot. Az olyan helyiségekbe lehet érdemes ilyen eszközt venni, ahol nem vezethető el a meleg levegő. Fontos azonban tudni, hogy egy léghűtő csak érzetre csökkenti a levegő hőmérsékletét pár fokkal, akkor is, ha több tízezer forintért árulják az eszközt!

Egy mobilklíma már tényleg hűt is

A mobilklímák gyakorlatilag a hagyományos klímák kompakt változatai, egy kevés hátránnyal. Vagyis ezek az eszközök akár 5-10 fokkal is képesek a lakás levegőjét lehűteni, de csak ha ki tudjuk vezetni a gép által kifújt meleg levegőt a szabadba. Emellett hangosabbak is mint egy léghűtő vagy mint egy klíma, cserébe viszont nem kell a beszereltetésével egy szakembert megbízni. A legnagyobb előnye tehát, hogy olcsóbb a rendes klímánál, gyorsan beüzemelhető, viszont hangos és jóval többet is fogyaszt mint egy split klíma.

A hagyományos klímák a leghatékonyabbak és a legdrágábbak. Fotó: Török János / Délmagyarország

A hagyományos klímák a leghatékonyabbak

A hagyományos oldalfali klíma hatékonyabb mint bármi az imént felsoroltak közül, halkabb, több funkcióval rendelkezik, és kevesebbet is fogyaszt-írja a Pénzcentrum. Ellenben 2-300.000 forintba biztosan belekerül, és kizárólag szakember végezheti a beszerelését, beüzemelését.