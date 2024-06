Nincs klímád? Így használd okosan a ventilátort!

A meleg idő beköszöntével egyre többen igyekeznek lehűteni a lakást. Ha nincs otthon klíma, a ventilátor is jó szolgálatot tehet. A Fanny magazin összeállításából kiderül, hogyan használjuk megfelelőn.

1. Válasszuk ki a tökéletest

Ha a szobának csak egy adott pontján használnák a ventilátort, akkor célszerű egy kisebb, asztali típust választani. Ennek az elhelyezésével nem kell sokat bajlódni, ráadásul mélyen a zsebünkbe sem kell nyúlni ahhoz, hogy beszerezzük.

2. Biztonságos eszközök

Amennyiben gyermek van a családban vagy háziállatot tartunk, különösen oda kell figyelnünk, hogy ne érhessenek a forgó lapátokhoz. Ebben az esetben érdemes toronyventilátort választani, ami úgy van kialakítva, hogy ne lehessen benyúlni hozzájuk.

3. Használjuk megfelelően

Ne szárítsunk ruhát a ventilátoron, így elkerülhetjük a baleseteket. Arra is ügyeljünk, hogy mást se akasszunk rá, mert könnyen a lapátok közé kerülhet.

4. Bízzuk inkább egy szakértőre

Ha valami beesik a lapátokhoz, semmiképp ne nyúljunk bele és eszköz segítségével se próbáljuk kivenni. Akkor se tegyük ezt, ha a szerkezet nem indul el. Inkább hívjunk szakembert, aki szakszerűen megjavítja a készüléket.

5. Csendes funkció

Ha szeretnénk fókuszálni a feladatainkra, válasszunk zajmentes üzemmóddal ellátott ventilátort.

6. Naptól védve

Az eszköz elhelyezésénél figyeljünk rá, hogy érdemes az otthonunk árnyékos részére tenni, ahol hűvösebbek a helyiségek. Ha napos helyre rakjuk, akkor csak a meleg levegőt fújja szét.

7. Sötétítsünk inkább be

Nem érdemes nyitott ablakhoz tenni a ventilátort, ha nagy a forróság, ugyanis az csak a meleg levegőt fogja keringetni. Ilyenkor inkább zárjuk be az ablakokat és sötétítsünk be, hogy a hőség ne jusson be az otthonunkba.

8. Figyeljünk, merre dől!

A ventilátor hatékonyabban hűt, ha a padlóra tesszük, és úgy állítjuk be, hogy bizonyos szögben felfelé fújja a levegőt.

9. Óvjuk meg a szétfújástól

Figyeljünk arra is, hogy ne irányítsuk a ventilátort olyan hely felé, ahol iratokat tartunk, így megakadályozhatjuk, hogy szétfújja a papírokat.

10. Állandó mozgás

Úgy állítsuk be a készüléket, hogy az ne fújjon huzamosabb ideig egy bizonyos testrészünkre. Ha állandóan a mellkasunka vagy az arcunkra jön a hideg levegő, az gyulladást idézhet elő. Arra is figyeljünk, hogy ha éjszaka bekapcsolt ventilátornál alszunk, akár ki is hűlhetünk.