Mutatjuk, hogy érheted el a japán nők örök fiatalságának titkát!

Az örök fiatalság elérésé mindig foglalkoztatta az emberiséget a történelem során, ami már napjainkban is számos kérdést vet fel, ahogy változnak az idők és az igények. A japán nők kecses és kifinomult szépsége számos filmet és egyéb művészeti ágakat ihletett meg múlt időkben is. Két évtized telt el az Egy gésa emlékiratai bemutatója óta, mégis, a film női főszereplői ma is a szépség és elegancia megtestesítői.

A japán nők titka az örök fiatalság, amely tudatos életmódban rejlik / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Az örök fiatalság ezen a néhány praktikán múlik

A japán nők a világos, sima bőrt évszázadokon át nagy becsben tartották, és ez napjainkban sem változott, ezért nagyon fontos számukra a fényvédelem. A gésákhoz hasonlóan ma is használnak napernyőt, kalapot és magas faktorszámú fényvédőket, hogy megelőzzék a ráncokat és a pigmentfoltokat. Továbbá előszeretettel használnak azuki babot, amit finom bőrradírként használnak. Ez a természetes alapanyagokból készült termék megtisztítja a pórusokat, eltávolítja az elhalt hámsejteket és ragyogóvá varázsolja a bőrt.

A japán nők erős és élettel teli hajkoronái nemcsak a genetikán múlik, hiszen számos természetes alapanyagokkal készült terméket használnak hajuk ápolására, úgymint hínárport, ami gazdag ásványi anyagokban, erősíti a hajhagymákat és fényessé teszi a tincseket. Az egyik legnagyobb kedvencük a japán hölgyeknek a tsubaki-, vagyis kaméliaolaj. Láthatóan jótékony hatással bír bőrünkre és a hajunkra egyaránt, hiszen hidratál, táplál, fiatalít, és még a hajvégeket is életre kelti! Magas ómega-9 zsírsavtartalma miatt a bőr puhább, rugalmasabb és ragyogóbb lesz tőle, mintha egyetlen cseppje is képes lenne visszaforgatni az idő kerekét.

A rizsvíz a japán nők másik ősi szépségfegyvere! Ezzel mossák az arcukat, és előszeretettel fürdéshez is használják, mert tele van antioxidánsokkal, amik kisimítják a ráncokat és visszaadják a bőr természetes fényét – írja a life.hu.

De a japán nők nemcsak kívülről, belülről is tesznek a szépségért. Az „ichijū-sansai” étkezési elv szerint mindennap egy levest és három fogást fogyasztanak – rengeteg friss zöldséggel, hallal és rizzsel. És persze nem hiányozhat a zöld tea vagy a matcha sem, ami igazi fiatalságbomba! Tele van antioxidánsokkal, amelyek lassítják az öregedést és élettel telivé varázsolják a bőrt.