Nyugodt alvásra vágysz? Ezeket a tárgyakat semmiképpen ne vidd a hálószobádba

A rossz alvás miatt több dolog is felelős lehet, okozhatja lelki problémák is, de bizony a külső környezet is előidézheti ezt. Azonban a pihentető alvás eléréséhez az utóbbival is sokat segíthetsz.

Ezeket a tárgyakat ne vidd be a hálószobába, ha nyugodtan szeretnél aludni Fotó: Pexels

Manapság már sok helynek a lakásban különböző funkciója van. Ez alól a rohanó hétköznapokban a hálószoba sem kivétel: sok családban ez a helyiség egyszerre szolgál edzőteremként, dolgozószobaként, tárolóként, mosókonyhaként, könyvtárként vagy éppen televíziós szobaként. A feng shui irányelvei ezzel szeretne szakítani. A feng shui alapszabályai szerint egyes tárgyak és elrendezések gátolhatják a pozitív energia (azaz a chi– a szerk.) áramlását, ezzel nyugtalanságot, stresszt vagy rossz alvást eredményezve - írja a Life.hu.

