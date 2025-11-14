Nyugodt alvásra vágysz? Ezeket a tárgyakat semmiképpen ne vidd a hálószobádba
Mutatjuk, mely tárgyakat kerüld a hálószobában.
A rossz alvás miatt több dolog is felelős lehet, okozhatja lelki problémák is, de bizony a külső környezet is előidézheti ezt. Azonban a pihentető alvás eléréséhez az utóbbival is sokat segíthetsz.
Manapság már sok helynek a lakásban különböző funkciója van. Ez alól a rohanó hétköznapokban a hálószoba sem kivétel: sok családban ez a helyiség egyszerre szolgál edzőteremként, dolgozószobaként, tárolóként, mosókonyhaként, könyvtárként vagy éppen televíziós szobaként. A feng shui irányelvei ezzel szeretne szakítani. A feng shui alapszabályai szerint egyes tárgyak és elrendezések gátolhatják a pozitív energia (azaz a chi– a szerk.) áramlását, ezzel nyugtalanságot, stresszt vagy rossz alvást eredményezve - írja a Life.hu.
Ezeket a tárgyakat tilos bevinni a hálószobába, ha nyugodtan szeretnél aludni
- Tükör: a lakberendezésben jártas emberek számára régóta köztudott, hogy a hálószobába nem javasolja a feng shui a tükrök elhelyezését. A tükör megragadja a környezet energiáját és visszaveri, így tízszeresére növelve az energiákat. Ez a láthatatlan jelenség, a feng shui szerint tönkreteszi az alvásunkat. Ekkor ugyanis a szoba túlságosan „aktívvá válik”, és túlterheli az elménket, amely így képtelen a nyugodt pihenésre, pihentető alvásra.
- Tévé és elektronikai eszközök: a televízió, vagy laptopok, tabletek jelenléte megzavarja a szoba harmonikus energiáit. Az elektromágneses sugárzás, amelyet ezek a berendezések kibocsátanak negatívan befolyásolják az energiaáramlást, és ezáltal megnehezítik a pihenést. A tévéképernyőről visszatükröződő fény ráadásul olyan, mint a tükör: visszaveri az energiákat, mivel a televízió összekapcsolódik a szórakozással és az információáradattal, ami mentális zajt generál. Ez a zaj akadályozza az elmélyülést és az ellazulást, amelyek alapvető fontosságúak az alvás szempontjából.
- Víz: a feng shui szerint nagy balgaság az is, ha a hálószobában olyan tárgyat helyezünk el, ami a vízhez kapcsolódik. Tilosak többek között az akváriumok, szökőkutak, de már egy vizet ábrázoló kép is megzavarhatja az energiákat. Rengetegen készítenek be éjszaka egy pohár vizet az éjjeliszekrényre, ha netán éjszaka megszomjaznának, de már kitalálhattad, hogy a feng shui szerint ez is szigorúan tilos.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre