Szakértő figyelmeztet: A nőknél az életmódváltás a hálószobában kezdődik
A nők számára különösen nehéz az életmódváltás, hiszen eleve hátrányból indulnak a testi adottságok miatt. Az első lépéseket meglepő módon nem a konyhában, hanem a hálószobában kell megtenni.
„A női test egész életünkben hormonális hullámvasúton ül. Terhesség, szülés, perimenopauza, menopauza, így nincs igazán hosszú, nyugodt időszak. Amikor már kicsit fellélegeznénk, jön a következő változás” - mondja Felde Rebeka edző-életmódtanácsadó, a Natur Tanya szakértője, aki két kisgyermek édesanyjaként pontosan tudja, mit jelent újrakezdeni testileg és lelkileg is.
A nőket nemcsak biológiai tényezők, hanem társadalmi elvárások is hátráltatják az életmódváltásban. A „családi szolgáló” szerepében ők kapják a legkevesebb időt saját magukra, miközben még mindig mindenki tőlük várja az erőt, a gondoskodást, a jókedvet.
A legtöbb édesanya akkor eszik először nyugodtan, amikor a gyerekei már lefeküdtek - és akkor jön a bűntudat.
- teszi hozzá.
Alvás, stressz és izom - a három elfeledett pillér
Felde Rebeka szerint az életmódváltás nem a konyhában, hanem a hálószobában kezdődik: „A rossz alvás az egyik legnagyobb akadály. Ha nem pihenünk eleget, a szervezet stresszüzemmódban marad, a hormonháztartás felborul, és onnantól minden nehezebbé válik, a fogyás is.”
Az alvás minősége ráadásul nem csak a mennyiségtől függ: egy pohár bor, egy késő esti képernyő, vagy a rendszertelen lefekvés is felboríthatja a regenerációs folyamatokat.
A másik alap, amiről sokan megfeledkeznek, az izomtömeg. „A nőknél különösen fontos, mert a harmincas éveikben elkezdett izomépítés évekkel kitolhatja a menopauza tüneteit. Az izom nemcsak a formánkat adja, hanem egyfajta hormonális védőpajzs is - nélküle gyorsabban öregszünk, lassabb az anyagcserénk, és fáradékonyabbak vagyunk.”
Apró lépések, nagy eredmények
Rebeka szerint a legtöbb ember ott rontja el, hogy mindent egyszerre akar megváltoztatni. Ehelyett ő „edzés snack-eket” javasol, azaz kis mozgásadagokat a nap folyamán. „Nem kell azonnal kondibérletet venni. Elég, ha minden nap felsétálsz a lépcsőn, kicsit többet sétálsz, vagy guggolsz néhányat két meeting között. A tested nem tudja, hogy edzőteremben vagy, csak azt, hogy mozogsz.”
A táplálkozásban is a fokozatosság a legjobb, a feldolgozott élelmiszerek, cukros italok elhagyása, a vízivás szokássá tétele már önmagában hatalmas lépés. „Nem a tiltás a cél, hanem az, hogy egyre több jó döntést hozzunk. Mert minél jobban érezzük magunkat, annál könnyebb újra és újra választani az egészséget.”
A női test igazságtalanul megítélt - de csodákra képes
A társadalom még mindig szigorúbban ítéli meg a nőket a testük alapján, mint a férfiakat. „Negyven felett minden kilóért magyarázkodnunk kell, miközben a testünk épp hősiesen alkalmazkodik a hormonális változásokhoz” - mondja Rebeka, de hozzáteszi: „Nem a fogyás a cél, hanem az, hogy szabadnak érezzük magunkat a saját testünkben.”
Az életmódváltás szerinte nem a tökéletes testhez vezet, hanem ahhoz a felismeréshez, hogy mi magunk irányíthatjuk az életünk minőségét. „Nem a genetika dönt el mindent. Amit nap mint nap megteszel magadért, az számít igazán. És ez nem pénz, hanem figyelem kérdése.
A tested nem kő, amit koptatsz, hanem növény, amit gondozol. Ha törődsz vele, újra hajt.
Az Újrakezdők a Natur Tanya vodcast sorozata, az aktuális epizód ide kattintva megtekinthető.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre