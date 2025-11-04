Szakértő figyelmeztet: A nőknél az életmódváltás a hálószobában kezdődik

„A női test egész életünkben hormonális hullámvasúton ül. Terhesség, szülés, perimenopauza, menopauza, így nincs igazán hosszú, nyugodt időszak. Amikor már kicsit fellélegeznénk, jön a következő változás” - mondja Felde Rebeka edző-életmódtanácsadó, a Natur Tanya szakértője, aki két kisgyermek édesanyjaként pontosan tudja, mit jelent újrakezdeni testileg és lelkileg is.

Felde Rebeka edző-életmódtanácsadó, a Natur Tanya szakértője szerint ezzel kell kezdeni az életmódváltást. Fotó: Natur Tanya

A nőket nemcsak biológiai tényezők, hanem társadalmi elvárások is hátráltatják az életmódváltásban. A „családi szolgáló” szerepében ők kapják a legkevesebb időt saját magukra, miközben még mindig mindenki tőlük várja az erőt, a gondoskodást, a jókedvet.

A legtöbb édesanya akkor eszik először nyugodtan, amikor a gyerekei már lefeküdtek - és akkor jön a bűntudat.

- teszi hozzá.

Alvás, stressz és izom - a három elfeledett pillér

Felde Rebeka szerint az életmódváltás nem a konyhában, hanem a hálószobában kezdődik: „A rossz alvás az egyik legnagyobb akadály. Ha nem pihenünk eleget, a szervezet stresszüzemmódban marad, a hormonháztartás felborul, és onnantól minden nehezebbé válik, a fogyás is.”

Az alvás minősége ráadásul nem csak a mennyiségtől függ: egy pohár bor, egy késő esti képernyő, vagy a rendszertelen lefekvés is felboríthatja a regenerációs folyamatokat.

A másik alap, amiről sokan megfeledkeznek, az izomtömeg. „A nőknél különösen fontos, mert a harmincas éveikben elkezdett izomépítés évekkel kitolhatja a menopauza tüneteit. Az izom nemcsak a formánkat adja, hanem egyfajta hormonális védőpajzs is - nélküle gyorsabban öregszünk, lassabb az anyagcserénk, és fáradékonyabbak vagyunk.”

Apró lépések, nagy eredmények

Rebeka szerint a legtöbb ember ott rontja el, hogy mindent egyszerre akar megváltoztatni. Ehelyett ő „edzés snack-eket” javasol, azaz kis mozgásadagokat a nap folyamán. „Nem kell azonnal kondibérletet venni. Elég, ha minden nap felsétálsz a lépcsőn, kicsit többet sétálsz, vagy guggolsz néhányat két meeting között. A tested nem tudja, hogy edzőteremben vagy, csak azt, hogy mozogsz.”

A táplálkozásban is a fokozatosság a legjobb, a feldolgozott élelmiszerek, cukros italok elhagyása, a vízivás szokássá tétele már önmagában hatalmas lépés. „Nem a tiltás a cél, hanem az, hogy egyre több jó döntést hozzunk. Mert minél jobban érezzük magunkat, annál könnyebb újra és újra választani az egészséget.”