Meglepő szimuláció: ez történik a testeddel, ha 24 órán át nem eszel semmit
Sokan használják a böjtölést arra, hogy megtisztítsák a szervezetüket a felgyülemlett méreganyagoktól, de sokan a diéta részeként is alkalmazzák. Most egy szimuláció mutatja be mi történik, ha 24 órán keresztül egyetlen falatot sem fogyasztasz el.
Látványos szimuláció mutatja be, hogy milyen folyamatok játszódnak le a testedben, ha egy teljes napig nem eszel egyetlen falatot sem. Az időszakos böjt az utóbbi években hatalmas népszerűségre tett szert az interneten, sokan fogyókúrás módszerként próbálják ki, ám az orvosok figyelmeztetnek: a böjt komoly élettani hatásokkal jár, ezért nem szabad könnyelműen belevágni.
Szimuláció az időszakos böjtről - a szakértők még nem tudják, valóban jó hatással van a szervezetre
A 24 órás ételmegvonás során ugyan vizet és kávét általában lehet inni, de az éhségérzet és néhány kellemetlen tünet elkerülhetetlen. A szakértők szerint a böjtöt mindig orvosi konzultáció előzze meg, különösen azoknál, akik egészségügyi problémákkal küzdenek. A YouTube-on megjelent ElevateMindHQ nevű csatorna szimulációja lépésről-lépésre mutatja be, hogyan reagál a szervezet az éhezésre. A folyamat az első négy órában az emésztés lelassulásával indul: az inzulinszint csökken, a test pedig elkezdi felhasználni a vérben és a májban raktározott glükózt. Amint ezek a tartalékok fogynak, a szervezet a glikogénhez, vagyis a „tartalékcukorhoz” nyúl, hogy energiához jusson. - olvasható a LADbible cikkében.
Tizenkét óra elteltével a test átvált zsírégető üzemmódba: az inzulin a legalacsonyabb szintre süllyed, és a szervezet a ketonok segítségével kezdi el a zsírt üzemanyagként használni. Ennek mellékhatásaként az étvágy csökkenhet, ugyanakkor fáradtság is jelentkezhet.
Tizenhat óránál elindul az úgynevezett autofágia, vagyis a „sejttakarítás” folyamata, amikor a szervezet lebontja és megújítja a sérült sejteket, illetve eltávolítja a felesleges sejttörmeléket és baktériumokat. A kutatók szerint ez a folyamat ugyan természetes, de még nem bizonyított, hogy betegségmegelőzés szempontjából kifejezetten előnyös lenne.
Tizennyolc óránál a növekedési hormon szintje akár háromszorosára is emelkedhet, ami gyorsítja a zsírégetést, miközben megőrzi az izomtömeget. Húsz óránál az inzulinérzékenység tovább javul, vagyis a szervezet hatékonyabban dolgozza fel a tápanyagokat, amikor a böjt véget ér. Egyes feltételezések szerint ekkor a szellemi tisztaság is javulhat, bár ezt tudományosan még nem támasztották alá.
A huszonnegyedik óra végére megindul a sejtek regenerációja: az elöregedett sejtek helyére újak kerülnek, az immunrendszer „újraindul”, a test pedig szinte kizárólag zsírból nyeri az energiát. A gyulladások csökkennek, az anyagcsere pedig hatékonyabbá válik.
Bár a böjt kétségtelenül lenyűgöző élettani változásokat indíthat el, a szakértők hangsúlyozzák, hogy ez nem mindenkinek való. Az egészséges életmód alapja továbbra is a kiegyensúlyozott táplálkozás, a megfelelő folyadékbevitel és a mértékletesség – a 24 órás éhezést pedig csak tudatosan, orvosi tanács mellett érdemes kipróbálni.
