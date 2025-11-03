Meglepő szimuláció: ez történik a testeddel, ha 24 órán át nem eszel semmit

Látványos szimuláció mutatja be, hogy milyen folyamatok játszódnak le a testedben, ha egy teljes napig nem eszel egyetlen falatot sem. Az időszakos böjt az utóbbi években hatalmas népszerűségre tett szert az interneten, sokan fogyókúrás módszerként próbálják ki, ám az orvosok figyelmeztetnek: a böjt komoly élettani hatásokkal jár, ezért nem szabad könnyelműen belevágni.

A szimulációt a YouTubera töltötték fel, és látványos felvételeken mutatja be mi történik az időszakos böjtölés során a testünkkel Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Szimuláció az időszakos böjtről - a szakértők még nem tudják, valóban jó hatással van a szervezetre

A 24 órás ételmegvonás során ugyan vizet és kávét általában lehet inni, de az éhségérzet és néhány kellemetlen tünet elkerülhetetlen. A szakértők szerint a böjtöt mindig orvosi konzultáció előzze meg, különösen azoknál, akik egészségügyi problémákkal küzdenek. A YouTube-on megjelent ElevateMindHQ nevű csatorna szimulációja lépésről-lépésre mutatja be, hogyan reagál a szervezet az éhezésre. A folyamat az első négy órában az emésztés lelassulásával indul: az inzulinszint csökken, a test pedig elkezdi felhasználni a vérben és a májban raktározott glükózt. Amint ezek a tartalékok fogynak, a szervezet a glikogénhez, vagyis a „tartalékcukorhoz” nyúl, hogy energiához jusson. - olvasható a LADbible cikkében.

Tizenkét óra elteltével a test átvált zsírégető üzemmódba: az inzulin a legalacsonyabb szintre süllyed, és a szervezet a ketonok segítségével kezdi el a zsírt üzemanyagként használni. Ennek mellékhatásaként az étvágy csökkenhet, ugyanakkor fáradtság is jelentkezhet.

Tizenhat óránál elindul az úgynevezett autofágia, vagyis a „sejttakarítás” folyamata, amikor a szervezet lebontja és megújítja a sérült sejteket, illetve eltávolítja a felesleges sejttörmeléket és baktériumokat. A kutatók szerint ez a folyamat ugyan természetes, de még nem bizonyított, hogy betegségmegelőzés szempontjából kifejezetten előnyös lenne.

Tizennyolc óránál a növekedési hormon szintje akár háromszorosára is emelkedhet, ami gyorsítja a zsírégetést, miközben megőrzi az izomtömeget. Húsz óránál az inzulinérzékenység tovább javul, vagyis a szervezet hatékonyabban dolgozza fel a tápanyagokat, amikor a böjt véget ér. Egyes feltételezések szerint ekkor a szellemi tisztaság is javulhat, bár ezt tudományosan még nem támasztották alá.