RETRO RÁDIÓ

Nagymamáink szexi ruhái: ilyenek voltak a vintage divatbemutatók - galéria

Szeptember 1-jén kezdetét veszi a Budapesti Fashion Week. A mai fiatalok körében pedig tűzvészszerűen terjed a 60-70-es évek vintage divatja.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.23. 12:30
vintage retró galéria divattrendek stílus

A mai fiatalok jó része már nem plázákban, hanem vintage turikban és használt ruha boltokban vásárol. Ez a fenntarthatóság jegyében indult divatmozgalom azonban új megvilágításba helyezte a 60-70-es évek vintage divat ikonikus darabjait. Azokat a ruhákat amikhez az Y és X generáció bottal se ért volna hozzá, a mostani Z és Alfa generáció előszeretettel viseli. Csokorba szedtük nagymamáink szexi ruháit amiket a mai fiatalok imádnak.

A vintage divat népszerű mintá ma is nagy népszerőségnek örvendenek.
A vintage divat népszerű mintá ma is nagy népszerőségnek örvendenek.  és aFotó: Bauer Sándor /  Fortepan

Szeptember 1-én elstartol a Budapesti Fashion Week és a divatrajongók már előre izgatottak, idén vajon milyen darabok jellenek majd meg a kifutón. Ha az elmúlt évek divattrendjeit vesszük alapul, nem elképzelhetetlen, hogy a vintage és a retró irányzatok, ismét nagy hangsúlyt kapnak majd. Mint tudjuk a divat mindig körforgásban van, így nem meglepő, hogy a fiatalok körében a 60-70-es évek „nagypapa-nagymama” hangulatú ruhák nem, hogy nem ódivatúak, de egyenesen a fiatalok kedvenceivé váltak. 

A 60-70-es évek retró és vintage divatja:

A 60-as években a fiatalok öltözködése forradalmat hozott. Mary Quant miniszoknyái, az élénk színek és a geometrikus minták a szabadságot és a kísérletezést hirdették. A „mod” stílus ikonikus darabjai, az A-vonalú ruhák, fehér csizmák, kockás és pöttyös minták voltak, amelyek ma újra virágkorukat élik.

A korszak másik nagy inspirációja a futurizmus volt: fémes fényű anyagok, űrkorszakot idéző szabások és különleges kiegészítők, amelyek szintén felbukkannak a kifutókon és az utcai stílusban.

A vintage korszak a végéhez ért és szépen lassan át meghódította a világot a retró. A 60-as évek végén és a 70-es évek elején két erős irányzat bontakozott ki. Ezek a bohó (hippi) és a diszkó stílus voltak. 

A bohém divat nagydobásai: 

  • a bő szárú nadrágok, 
  • batikolt minták, 
  • rojtos mellények, 
  • természetes anyagok és 
  • virágminták voltak.

Ez a szabad szellemiségű öltözködés ma leginkább a fesztiválokon és a bulikon népszerű, de egyaránt előbukkan a hétköznapi viseletben is. Újragondolt farmerdarabokkal, trapéz és buggyos nadrágokkal, maxi ruhákkal és földszínekkel újratöltve bukkannak fel.

Diszkó korszak ezzel szemben:

  • a flittereket, 
  • szatén ingeket,
  • platformcipőket,
  • és csillogást részesítette előnyben

Ez a vonal ma is hódít, főleg az esti szettekben és party-outfitekben, ahol a fényes anyagok és feltűnő kiegészítők ismét teret kapnak.

Miért népszerű újra?

A mai fiatalok számára a 60–70-es évek divatja nemcsak esztétikai élményt nyújt, hanem életérzést is közvetít: szabadságot, önkifejezést és játékosságot. Emellett a retró darabok jól illeszkednek a fenntartható divatmozgalomhoz, hiszen sok vintage ruha újra hordható, újraértelmezhető.

Ha érdekel milyenek voltak a 60-70-es évek divatbemutatóin megjelenő ruhaneműik, kattints vintage képgalériánkra!

Ilyenek voltak régen a divatbemutatók.

fotótegnap, 12:02Fotók: Fortepan

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu