Nagymamáink szexi ruhái: ilyenek voltak a vintage divatbemutatók - galéria

A mai fiatalok jó része már nem plázákban, hanem vintage turikban és használt ruha boltokban vásárol. Ez a fenntarthatóság jegyében indult divatmozgalom azonban új megvilágításba helyezte a 60-70-es évek vintage divat ikonikus darabjait. Azokat a ruhákat amikhez az Y és X generáció bottal se ért volna hozzá, a mostani Z és Alfa generáció előszeretettel viseli. Csokorba szedtük nagymamáink szexi ruháit amiket a mai fiatalok imádnak.

Szeptember 1-én elstartol a Budapesti Fashion Week és a divatrajongók már előre izgatottak, idén vajon milyen darabok jellenek majd meg a kifutón. Ha az elmúlt évek divattrendjeit vesszük alapul, nem elképzelhetetlen, hogy a vintage és a retró irányzatok, ismét nagy hangsúlyt kapnak majd. Mint tudjuk a divat mindig körforgásban van, így nem meglepő, hogy a fiatalok körében a 60-70-es évek „nagypapa-nagymama” hangulatú ruhák nem, hogy nem ódivatúak, de egyenesen a fiatalok kedvenceivé váltak.

A 60-70-es évek retró és vintage divatja:

A 60-as években a fiatalok öltözködése forradalmat hozott. Mary Quant miniszoknyái, az élénk színek és a geometrikus minták a szabadságot és a kísérletezést hirdették. A „mod” stílus ikonikus darabjai, az A-vonalú ruhák, fehér csizmák, kockás és pöttyös minták voltak, amelyek ma újra virágkorukat élik.

A korszak másik nagy inspirációja a futurizmus volt: fémes fényű anyagok, űrkorszakot idéző szabások és különleges kiegészítők, amelyek szintén felbukkannak a kifutókon és az utcai stílusban.

A vintage korszak a végéhez ért és szépen lassan át meghódította a világot a retró. A 60-as évek végén és a 70-es évek elején két erős irányzat bontakozott ki. Ezek a bohó (hippi) és a diszkó stílus voltak.

A bohém divat nagydobásai:

a bő szárú nadrágok,

batikolt minták,

rojtos mellények,

természetes anyagok és

virágminták voltak.

Ez a szabad szellemiségű öltözködés ma leginkább a fesztiválokon és a bulikon népszerű, de egyaránt előbukkan a hétköznapi viseletben is. Újragondolt farmerdarabokkal, trapéz és buggyos nadrágokkal, maxi ruhákkal és földszínekkel újratöltve bukkannak fel.