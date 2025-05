Emlékszel még a mikrofonséróra és a hajcsavarókra? Összeszedtük a legelképesztőbb retró frizurákat! – Galéria

A divat szinte minden héten változik. Előfordul, hogy néha egy régebbi divatot újból felélesztünk, egyfajta „vintage” imádat is megjelenik az újabb divatirányzatokban. Ezek a retró frizurák néha megmosolyogtatóak, néha pedig lehet, hogy felkeltik az érdeklődést. Hiszen olykor-olykor vissza is nyúlhatunk ezekhez a hajviseletekhez, hogy a régi időket felidézzük, egyúttal a divatot is öregbítsük. Mutatunk néhány érdekes hajviseletet az elmúlt évszázadból!

Ahogy ma is, régen is mindenkinek megvolt a fazonja. Ezek a retró frizurák egészen elképesztőek – Fotó: Pexels/Thgusstavo Santana

Retró frizurák – ezek ma is megállnák a helyüket?

Van, hogy éppen csak természetesen viselkednek, van, hogy egy ismert látnivaló előtt pózolnak ezek a régi arcok. Az archív képeken a ruházaton, az épületek küllemén és a használatos járművek felépítésén kívül a régi korok hajviseletein is csodálkozhatunk.

Elképzelhető, ha a fodrásznál ilyen fazonokat kérnénk, még a legprofibb fodrászok is meglepődnének. Hiszen ma már a divat egészen mást diktál; régebben a férfiaknál sokkal inkább megszokott volt a hosszú haj, manapság ez egyes szubkultúráknál – például rock- és metálrajongóknál – kívánatos.

A nők esetében úgy tűnik, a göndör, kócos hajviselet elfogadottabb volt, mint mostanában.

Tegyünk hát egy időutazást! Az 1900-as évek előkelő frizuráitól egészen a 80-as évek hajszerkezetéig itt aztán mindent megmutatunk!

Az alábbi retró képgaléria az elmúlt 120 év legkülönlegesebb férfi és női hajviseleteiből mutat be érdekes példákat. Ki tudja, talán ma is megállná a helyét egyik-másik!