Könnyű nyári ételek, amikkel frissebbé teheted az étkezéseket!

20 perc

1 darab 145 kcal

Nyers t. v. vagy kápia paprikát is tölthetünk rántottával.

Mézes-mustáros csirkemellel töltött cukkini

Ínyenc mézes-mustáros csirkemellel töltött cukkini

HOZZÁVALÓK (4 DARABHOZ):

150 g bulgur

só

2 db cukkini

2 evőkanál olaj

350 g csirkemellfilé

2 gerezd fokhagyma

4 evőkanál mustár

1 evőkanál méz

só

aprított snidling a díszítéshez

ELKÉSZÍTÉS:

1. A bulgurt kétszeres mennyiségű, enyhén sós vízben főzzük puhára.

2. A cukkiniket mossuk meg, és hosszában vágjuk ketté. Körben vágjuk ki, vékonyítsuk el a cukkinihúst, majd az üregeket finoman sózzuk be. Hagyjuk 15 percet állni, majd öblítsük le és töröljük szárazra, aztán sorakoztassuk egy sütőpapírral bélelt vagy kiolajozott tepsibe.

3. Közben az olajat hevítsük fel egy serpenyőben, és a kis kockákra vágott csirkehúst pirítsuk fehéredésig rajta. A mustárt keverjük össze a mézzel, öntsük a csirkéhez, kevergetve süssük át a húst, közben sózzuk meg. Keverjük össze a főtt bulgurral.

4. Kanalazzuk bele a töltelékeket a cukkinicsónakokba, és a tepsit fedjük le alufóliával. Süssük 180 °C-ra előmelegített sütőben kb. 35 percet, az utolsó 5-8 percre vegyük le az alufóliát. Zöldségekkel, salátával tálalhatjuk, aprított snidlinggel díszíthetjük.

60 perc

1 darab 335 kcal

Töltött hagyma

Morzsás-szalonnával töltött hagyma? Naná!

HOZZÁVALÓK (8 DARABHOZ):

8 db nagyobb fej vöröshagyma

só

200 g kolozsvári szalonna

150 g zsemlemorzsa

350 g tejföl

2 nagy gerezd fokhagyma

3-4 szál petrezselyem

ELKÉSZÍTÉS:

1. A hagymákat pucoljuk meg, vágjunk az aljukra talpat, hogy egyenesen álljanak, és vízszintesen a tetejüket is vágjuk le. Egy nagy lábasban forraljunk vizet, sózzuk meg, tegyük bele a hagymafejeket, és közepes lángon főzzük addig, amíg megpuhulnak, de még megtartják a formájukat. Szűrjük le, hagyjuk kicsit hűlni, majd óvatosan kanalazzuk ki a hagymák belsejét úgy, hogy a 2-3 külső réteg maradjon meg. Ezeket tegyük sütőpapírral bélelt vagy kiolajozott tepsibe.

2. Közben a szalonnát vágjuk kis kockákra, és egy serpenyőben, lassú tűzön süssük zsírjára. Szórjuk rá a zsemlemorzsát, pirítsuk aranyszínűre, majd húzzuk le a tűzről, és hagyjuk kicsit hűlni.

3. A tejfölt keverjük ki a megpucolt, fokhagymanyomón áttört fokhagymával, majd keverjük össze a morzsás szalonnával és a finomra aprított petrezselyemmel.

4. A tölteléket kanalazzuk a hagymákba, toljuk a 180 °C-ra előmelegített sütőbe 15-18 percre, hogy a tetejük is kissé megpiruljon. Savanyúsággal, salátával, péksüteménnyel tálalhatjuk, vagy főtt köretet is készíthetünk melléjük.