Elképesztő: Így fotózkodtak a Halászbástyánál 120 éve is! - Galéria

Ahol egyszerre látszik a Duna, a Parlament, a Lánchíd és a Mátyás-templom, ott bizony kattannak a fényképezőgépek. Pedig valaha a Halászbástya nem volt más, mint egy egyszerű középkori védőfal – igaz, stratégiai jelentőséggel. A legenda szerint a halászok céhe védte, innen ered a neve is. Majd jött Schulek Frigyes, aki úgy döntött, hogy ha már a Mátyás-templomot felújítja, akkor ideje mellé álmodni egy méltó „díszletet” is. A neoromán stílusú Halászbástya 1902-re készült el, és azonnal belopta magát a helyiek és a turisták szívébe.

Magyarország, Budapest I. kerület, budai Vár, Halászbástya, háttérben a Parlament. Év: 1963 (Fotó: Fortepan / Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény)

Halászbástya képekben

A századfordulón még népviseletes csikósok és pálinkát kínáló menyecskék fogadták a látogatókat, ma pedig nászutas párok és influenszerek pózolnak a kilátón. Ez a kontraszt nem csupán a látogatók típusát mutatja meg, hanem azt is, hogyan változott a világ – és benne a divat, a stílus, a társadalmi szokások. Az elmúlt 120 év fotói és emlékei úgy őrződnek meg a Halászbástya falai között, mint egy időkapszulában: az öltözködés, a testtartás, a pózolás módja, az emberek viszonya a térhez – mind tükrözik koruk szellemiségét.

Magyarország, Budapest I. kerület, budai Vár, Halászbástya, Év:1980 (Fotó: Fortepan / Bauer Sándor)

A 60-as években jöttek a színes kendős, trapéznadrágos, kabátos turisták, akik a vasfüggöny mögé próbáltak bekukkantani a nyugati világból. A 70-es évek képein már feltűnnek a kockás zakók, a nagy napszemüvegek, a szalmakalapos turisták és a kis fekete fényképezőgépek – akkoriban a városnézéshez hozzátartozott a szabadság illúziója is. A 80-as évek pedig már színesebb, kissé retróbb világot idéznek: műanyag sporttáskák, farmerdzsekik, frizurák, amelyek ma már újra trendinek számítanak – a képek tanúsága szerint egyre többen keresték fel a Halászbástyát, mint Budapest egyik legfotogénebb helyszínét.

Magyarország, Budapest I. kerület, budai Vár, Szentháromság tér, a felvétel a Halászbástyánál, a Szent István szobor talapzatánál készült. Vellai Zsuzsanna manöken. Év: 1970 (Fotó: Fortepan / FŐFOTÓ)

A II. világháború után Schulek fia, János vezette az újjáépítést – így apa és fia közösen írták be magukat Budapest történetébe. Azóta a Halászbástya szinte érinthetetlen ikon lett: megélt háborút, kormot, parkoló autókat és még a Hilton szálló "odabiggyesztését" is. De bármennyit változik körülötte a világ, egy biztos: ha egy napod van Budapesten, ide muszáj feljönnöd. Már csak a kilátás miatt is!