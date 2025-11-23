Hihetetlen rejtély: így lett egy 5 éves kislány a világ legfiatalabb anyja

Lina Marcela Medina a világ legfiatalabb anyjává vált, miután állítólag ötévesen hozta világra gyermekét. Lina története a második világháború tetőpontján zajlott, amikor Európában egyre hevesebb harcok folytak. Nemzetközi újságok terjesztették a hírt világszerte, olvasókat megdöbbentve a különös terhességgel.

Lina Marcela Medina terhessége a mai napig rejtély Fotó: Pexels

Ötévesen vált a világ legfiatalabb anyjává, terhessége a mai napi rejtély

1939-ben Európában a második világháború éppen csak elkezdődött, de a világ másik felén egy különös történet bontakozott ki. Az Andok magas hegyi falujában egy ötéves kislány terhesség jeleit mutatta. A szomszédok azt kezdték gyanítani, hogy valamilyen módon „Szűz Máriához” hasonló jelenség lehet, és „a Napisten gyermekének” tekintették.

Lina családja nyomorban nőtt fel, rendkívüli szegénységben. Amikor Lina története elkezdődött, a család sámánokhoz fordult, hogy segítsenek megmagyarázni a kislány egyre csak duzzadó hasát, mivel azt hitték, hogy egy démon lakozik benne. A sámánok számos helyi módszert kipróbáltak, de egyik sem vált be.

Végül az apa úgy döntött, hogy elviszi kislányát egy helyi kórházba, ahol az orvosok először daganatra gyanakodtak, azonban valójában Lina hét hónapos terhes volt. Lina komplikációk nélkül hordta ki a terhességet, és császármetszéssel szült. A kisfiút Gerardónak nevezték el, tiszteletből az orvos után, aki segített a szülésnél.

Gerardót a családi házban úgy nevelték, mintha Lina testvére lenne, és állítólag 10 éves korában mondták el neki az igazságot születéséről. Akkori vizsgálatok kimutatták, hogy Lina rendkívül korán érte el a pubertást, és már teljesen kifejlődtek nemi szervei, amikor teherbe esett.

Az a kérdés, hogy ki erőszakolta meg és tette teherbe Linát, a mai napig rejtély marad. Apja volt az első gyanúsított, és gyermekbántalmazás vádjával őrizetbe vették, de végül szabadon engedték, mivel a nyomozás során nem merült fel tanú vagy bizonyíték a szexuális bántalmazásra. Később Lina nagybátyjai és testvérei is gyanúba keveredtek, köztük egy testvér, akiről ismert volt, hogy mentális problémákkal küzd. A család kertészét is gyanúsították, amikor titokzatos módon eltűnt, miután a terhesség nyilvánosságra került, azonban hivatalosan senkit sem vádoltak meg.