„Abszolút megérte eljönni Gödöllőről” – A városligeti létesítmények látogatóinak csaknem fele vidékről érkezik

Amióta felújították a Városligetet, nagyon szeretünk itt sétálni. A játszóterek is nagyon jók, a Magyar Zene Háza, a Néprajzi Múzeum és a Szépművészeti Múzeum is nagyon tetszett. Egyszülős családoknak is van kedvezmény, ami nekünk nagyon kedvező. Az infrastruktúra pedig nagyon jól ki van alakítva