Romlik a súlyos beteg Mónika állapota, jobb lábát már nem érzi

Mintha csak egy szörnyű rémálomba csöppent volna Teknyős Pálné Hosszú Mónika. Az Akasztón élő nő egy rejtélyes betegséggel küzd, amely minden nap ostromolja a szervezetét. Ő hősként harcol ellene, ám sajnos az állapota rosszabbodott. Megrázó videót tett közé az izomsorvadásáról.
Most már nemcsak a nappalok, hanem az éjszakák is nagyon nehezek Teknyős Pálné Hosszú Mónika számára. Az akasztói nő egy olyan rejtélyes betegséggel küzd, amit kevesen ismernek, ezért ő a közösségi oldalán tabut döntve mutatja be, hogyan építi le a kór az emberi szervezetet, köztük sajnos az övét is. Mónika az utóbbi időben többször is vírusos megbetegedést kapott, amelynek pokoli utószele lett: december óta már járni is alig bír, és ez az állapot még rosszabbá vált.
Milyen rejtélyes betegséggel küzd?
Mónika legbelül mindig is érezte, hogy valami lappang benne, ám nem sejtette, hogy ez az egész életére hatással lesz. Az állapota 2013 óta rohamosan romlani kezdett. Arról, hogy pontosan mi rejtőzik a testében, 2018-ban, a Ritka Betegségek Intézetében meghozott diagnózis derített fényt:
egy nagyon ritka genetikai kórral, mitokondriális betegséggel küzd. Ez egy veszedelmes betegség, gyógyíthatatlan. A mitokondriumok az emberi sejtek „erőművei”, amik energiát állítanak elő és a többi között az izmainkra képesek hatni – ezeknek hála képesek összehúzódni és dolgozni a tartóizmaink.
Mónika testét is ez a betegség emészti, ami fájdalmas csapásokat mér rá, így például:
- fájdalmas izomgörcsök,
- egyensúlyzavar,
- epilepszia,
- migrén,
- izomgyengeség,
- látászavar és halláskárosodás
is jelentkezhet a kórral.
Teljesen megváltozott az élete a mitokondriális betegség tünetei óta: rohamok, erős fájdalmak keserítik meg a mindennapjait, de nemcsak elviseli, hanem hősként harcol ellene – minden erejével! A rejtélyes betegségről ritkán beszélnek olyan nyíltan, mint ő, ezért sokan nem is sejtik, hogy mégis milyen borzalmakkal jár. Elhatározta: ledönti falakat, és kitárja az ajtót a „Törékeny erő” – mitokondriális betegek történetei és mindennapjai nevű Facebook-oldal létrehozásával azok előtt, akik eddig nem ismerték, hogy milyen ezzel a genetikai betegséggel élni.
„Egyre rosszabbak a napjaim”
A közösségi oldalán naponta osztja meg, hogy épp mi történik vele. A nőnek a tavalyi karácsony nagyon nehezen telt, ugyanis lebetegedett. Egy vírusos betegség az ő szervezetére komolyabb hatással van, mint másokéra.
„A vírusos fertőzések nekem mindig hoznak romlást, de utána javulni szokott az állapotom. Emiatt kicsit reménykedtem benne, hogy valamilyen szinten visszaáll minden, de most egy ideje ez nem történik meg. Korábban több betegséget is elkaptam, legutóbb decemberben bélfertőzésem volt, amin nagyon nehéz volt keresztül jutni” - kezdte el mesélni Mónika a Metropolnak, aki akkor nem is sejtette, hogy bélproblémájának árnyéka talán örökre vele marad: a járása romlani kezdett!
Egy megrázó videót tett közzé, hogy egyre szörnyűbb az állapota: már csak a kezeivel tudja mozgatni az egyik lábát!
Az izomgyengeségem egyre rosszabbodik mindkét lábamban, de a jobb lábam rosszabb, mint a bal. Úgy kell rakosgatnom a kezeimmel, mert konkrétan nem érzem. A jobb lábam folyamatosan összecsuklik. Nagyon sokszor izomfájdalmaim vannak
– részletezte, kiemelve: már aludni sem bír a kínoktól!
„Szinte minden éjszaka felébreszt a fájdalom, főleg a vádlimon érzem, illetve az idegfájdalom is végig fut az egész lábamon. Amikor folyamatosan jönnek elő ezek a tünetek, akkor tartós járásromlásom van. Nem tudom, egyre romlik az állapotom. Egyre rosszabbak a napjaim. Semmi sem olyan, mint régen. Erősnek kell legyek, én nem adom fel!” – vallotta be szomorúan.
