Romlik a súlyos beteg Mónika állapota, jobb lábát már nem érzi

Most már nemcsak a nappalok, hanem az éjszakák is nagyon nehezek Teknyős Pálné Hosszú Mónika számára. Az akasztói nő egy olyan rejtélyes betegséggel küzd, amit kevesen ismernek, ezért ő a közösségi oldalán tabut döntve mutatja be, hogyan építi le a kór az emberi szervezetet, köztük sajnos az övét is. Mónika az utóbbi időben többször is vírusos megbetegedést kapott, amelynek pokoli utószele lett: december óta már járni is alig bír, és ez az állapot még rosszabbá vált.

Mónika egy nagyot ritka, rejtélyes betegséggel küzd, ami nagy hatással van a járására is / Fotó: Beküldött fotó

Milyen rejtélyes betegséggel küzd?

Mónika legbelül mindig is érezte, hogy valami lappang benne, ám nem sejtette, hogy ez az egész életére hatással lesz. Az állapota 2013 óta rohamosan romlani kezdett. Arról, hogy pontosan mi rejtőzik a testében, 2018-ban, a Ritka Betegségek Intézetében meghozott diagnózis derített fényt:

egy nagyon ritka genetikai kórral, mitokondriális betegséggel küzd. Ez egy veszedelmes betegség, gyógyíthatatlan. A mitokondriumok az emberi sejtek „erőművei”, amik energiát állítanak elő és a többi között az izmainkra képesek hatni – ezeknek hála képesek összehúzódni és dolgozni a tartóizmaink.

Mónika testét is ez a betegség emészti, ami fájdalmas csapásokat mér rá, így például:

fájdalmas izomgörcsök,

egyensúlyzavar,

epilepszia,

migrén,

izomgyengeség,

látászavar és halláskárosodás

is jelentkezhet a kórral.

Teljesen megváltozott az élete a mitokondriális betegség tünetei óta: rohamok, erős fájdalmak keserítik meg a mindennapjait, de nemcsak elviseli, hanem hősként harcol ellene – minden erejével! A rejtélyes betegségről ritkán beszélnek olyan nyíltan, mint ő, ezért sokan nem is sejtik, hogy mégis milyen borzalmakkal jár. Elhatározta: ledönti falakat, és kitárja az ajtót a „Törékeny erő” – mitokondriális betegek történetei és mindennapjai nevű Facebook-oldal létrehozásával azok előtt, akik eddig nem ismerték, hogy milyen ezzel a genetikai betegséggel élni.

„Egyre rosszabbak a napjaim”

A közösségi oldalán naponta osztja meg, hogy épp mi történik vele. A nőnek a tavalyi karácsony nagyon nehezen telt, ugyanis lebetegedett. Egy vírusos betegség az ő szervezetére komolyabb hatással van, mint másokéra.