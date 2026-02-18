"Attól, hogy beteg vagyok, próbálok helytállni az életben" - a Ritka Betegségek Világnapjára készül Mónika, aki maga is egy különös betegséggel él együtt

Február 28-a a Ritka Betegségek Világnapja. Ennek kapcsán a RIROSZ (Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége) és a Semmelweis Egyetem közös rendezvényt hirdet "Egyenlőség a ritkák világában" címen. A programra Teknyős Pálné Hosszú Mónika is kilátogat, aki maga is egy nem mindennapi betegséggel él együtt. Sőt, idén először az általa létrehozott csoporttal, a Mitokondriális betegséggel élők baráti csoportjával egy önálló standnál bárki érdeklődhet erről a különös betegségről. Mónika betegtársaival együtt arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy minden nehézségük ellenére ők is ugyanolyan értékű emberek.

Teknyős Pálné Hosszú Mónika 45 éves korában tudta meg, hogy egy rendkívül ritka betegséggel él együtt

Fotó: Beküldött fotó

Mi az mitokondriális betegség?

A mitokondriális betegség egy különös egészségügyi probléma, ami körülbelül 2500-4000 embert érint. Mivel több mint kétezer mutációja ismert, ezért joggal mondható, hogy ahány beteg, annyiféle tünet létezik. Vannak azért olyan ismertetőjelek, amik a legtöbb betegnél előfordulnak.

Az abszolút közös vonás a terhelési intolerancia, vagyis hogy az izmok könnyen kifáradnak, de a legtöbb betegnél előfordul az ügyetlenebb mozgás, az epilepszia, mint kísérő betegség, illetve, hogy minimum három szervrendszert is érintenek a tünetek.

Ez leggyakrabban a központi idegrendszer, a gyomor, a szívizom és a pajzsmirigy.

Terhelési intoleranciánál lényegében semmire nem képes az ember. Még arra sem, hogy megmozduljon. Ilyenkor csak az intenzív pihenés és a sok folyadék segít. Nálam legutóbb például a bevásárlásnál jelentkeztek a tünetek: elkezdtek hirtelen nagyon fájni az izmaim. Azonnal leültem, elkezdtem vizet inni, illetve ettem egy cukorkát

— magyarázta lapunknak Mónika, aki már megtanulta értelmezni a betegségét, tudja, hogy milyen tünetekre kell odafigyelnie, így nem éri váratlanul, ha rátör egy roham.

"Nem szeretném a négy fal közé bezárva tölteni az életemet"

Mónika most 52 éves. 45 éves korában derült fény a betegségére. A tünetek már régóta fennálltak, de állapota akkor kezdett rohamosan romlani, amikor 2013-ban átesett három műtéten is. Végül a Ritka Betegségek Intézetében mondták ki róla, hogy egy genetikai eredetű gyógyíthatatlan betegséggel él együtt, ráadásul annak egy olyan mutációja (POLG/PEO-SANDO) van nála jelen, ami a világon még egyetlen szakirodalomban sincs regisztrálva.

Attól függetlenül, hogy csak két ujjam mozog, én még mindenfélét meg tudok csinálni. Igaz, lassabban, de attól, hogy beteg vagyok, próbálok helytállni az életben, próbálok ide-oda eljutni. Én nem szeretném, hogy azért, mert beteg vagyok, a négy fal közt bezárva töltsem az életemet

— hangsúlyozta Mónika.