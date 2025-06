„8 és 6 éves korukig szoptattam a gyerekeimet – nincs ebben semmi baj”

Karen Millen divattervező alázatos bocsánatkérést adott ki, miután „önzőnek” bélyegezte a hat hónapon túl szoptató anyákat, és azt mondta, hogy ez „függőséget” okoz a gyermek számára, „mert csak a cicit ismerik”. Miután Vanessa Feltz Channel 5 műsorában tett megjegyzései negatív reakciókat váltottak ki az anyákból, a 64 éves, háromgyermekes anyuka videós bocsánatkérést tett közzé kenti nyaralójából, mondván: „Tudom, hogy sok embert megbántottam.”

Az egyik feldúlt személy az 50 éves varrónő, Emma Hawes Taylor volt, aki Oxfordshire-ben él 58 éves férjével, Andyvel és két gyermekükkel. Emma a 15 éves Liliát 8 éves koráig, a 10 éves Gabrielt pedig 6 éves koráig szoptatta, és ezt mondja: „Nem voltak előre megfogalmazott elképzeléseim arról, hogyan fogom csinálni a dolgokat. A férjemmel, Andyvel a harmincas éveim elején jöttem össze. 34 évesen házasodtunk össze, amikor én 34, ő pedig 42 éves volt, és azonnal elkezdtünk családot tervezni. Amikor az első terhességem vetélése után teherbe estem, elolvastam néhány könyvet, részt vettem szülésfelkészítőn, és csak egyetlen szilárd döntést hoztam - szoptatni akarok, ha tudok."

„A barátnőmnek, Nikkinek két gyermeke volt, és hozzá fordultam információért. A gyerekeit jóval az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által ajánlott kétéves minimumkoron túl is szoptatta. Azt mondtam neki: »Én is szeretnék szoptatni, de nem akarom olyan sokáig csinálni, mint te!« Titokban kicsit furcsának tartottam egy olyan gyereket szoptatni, aki jár és beszél.”

„Amikor Lilia 2009-ben megszületett, örömmel szoptattam meg azonnal a szülés után, de fájdalmas volt és szopási problémák jelentkeztek, amik csak tíz hetes korában múltak el. Minél nehezebb volt azokban a hetekben, annál elszántabb voltam a szoptatásban. Egyik nap zokogva mondtam a védőnőmnek: »Azt hiszem, tápszerrel kell etetnem, ez túl nehéz!«”

„Azt mondta: »Szerintem nagyon akarsz szoptatni, és ezért vagy ennyire ideges. Szerintem megbánod, ha abbahagyod.« És igaza volt. Nem ítéltem el más nőket azért, mert másképp döntenek, de a szoptatás nagyon fontosnak tűnt, talán azért, mert sosem voltam elégedett a melleimmel. Apró, A-kosaras mellem volt a széles vállaimhoz. 27 évesen kaptam implantátumot, és végül egy kicsit nagyobbak lettek, mint szerettem volna. De a szoptatás miatt olyannak tűntek, amire tervezték őket, és végre megbékéltem velük.”