A nyári hőség akár életveszélyes is lehet a cukorbetegeknek – így védd magad!

Gyógynövények közül segíthet a Gymnema sylvestre, közismertebb nevén a gulmar, amit cukorgyilkos gógynövényként tartanak számon. De diabétesz, illetve IR kordában tartására tökéletes választás a ceyloni fahéj, a csalántea vagy a kecskeruta is. Ezek természetes módon támogatják a vércukorszint szabályozását. Hogy milyen alternatív/természetes vércukorszint-szabályozót építünk be a mindennapjainkba, arról mindig egyeztessünk orvossal, ha gyógyszert is szedünk – hangsúlyozza a szakember.

Inzulinadagoló tollak/ inzulinpenek Fotó: Caroline Ruda / Shutterstock

A cukorbetegség nyáron némi plusz odafigyelést igényel

A mozgás elengedhetetlen, de a hőségben inkább reggel vagy este sportoljunk. Fontos, hogy mindig legyen nálunk gyorsan felszívódó cukor, és kerüljük a mezítlábas sétát, főleg, ha már kialakult a diabéteszes láb.

A mozgás mellett a pihentető alvás is sokat számít, hiszen a stressz csökkentése javítja a vércukorszintet is.

Fontos, hogy inzulint csak kézipoggyászban vigyünk repülőn, és legyen nálunk hűtőtáska vagy speciális tasak.

A CGM-eszköz, vagyis a folyamatos glükózmonitorozás segít megelőzni a veszélyes vércukorszint-ingadozásokat. A műszer 5 percenként ad adatot a mobilunkra, így pontos képet kapunk az állapotunkról. A szakember szerint az egészséges embereknek is érdemes lehet kipróbálni egy rövid időre, mert így fény derülhet rejtett anyagcsere-problémákra. Ugyanakkor a CGM-eszköz védelméről se feledkezzünk meg a vízparton. Használjunk például vízálló fóliát és abba tegyük őket.