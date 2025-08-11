RETRO RÁDIÓ

Meccsnézés közben fulladt bele a kisfiú a medencébe, szétszedik az apukát

Ahelyett, hogy gyermekére figyelt volna, a fogadás jobban lekötötte az apát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.11. 19:20
rendőrség gyermek fulladás apa

Egy ismert TikTok-influenszer férje komoly bírálatok kereszttüzébe került, miután hároméves kisfia tragikusan életét vesztette a családi medencében, miközben egy kosárlabdameccset nézett.

medence, gyermek
A gyermek nem tudott úszni, így vízbe esés után megfulladt. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Emilie és Brady Kiser kisfia, Trigger, májusban hunyt el, amikor beleesett az arizonai otthonuk udvarán lévő úszómedencébe. A baleset idején Emilie a barátaival volt, így Brady vigyázott Triggerre és újszülött kisfiukra, Theodore-ra. A tragédia után a rendőrség kezdetben fontolgatta, hogy Brady ellen gyermekbántalmazás miatt emelnek vádat, de a Maricopa megyei ügyészség ezt elvetette, arra hivatkozva, hogy „nincs ésszerű esély az elítélésre”. A rendőrségi jegyzőkönyv szerint Brady este 6:41 körül hívta a hatóságokat, azz intézkedő rendőrnek elmondta, hogy három-öt percig nem látta Trigger-t, mielőtt rátalált volna a medencében. A rendőröknek adott későbbi vallomásában Brady kifejtette, hogy felesége elment találkozni a barátaival. Miután megetette a gyerekeket, leült megnézni a New York Knicks és a Boston Celtics kosárlabdamérkőzését. - írja a Daily Star.

A biztonsági kamerák felvételei azonban azt mutatták, hogy Trigger legalább kilenc percig volt felügyelet nélkül. Ezalatt Brady telefonjának adatai szerint 25 dolláros tétet tett az NBA-meccsre, amelyből később 102,50 dollárt nyert.

Brady azt állította, hogy egy széken ült, ahonnan rálátott a kertre, ám a rendőrök felhívták a figyelmét, hogy a felvételeken ez nem látható. Amikor szembesítették ezzel, módosította vallomását, mondván, a kanapén ült, előtte a tévével, és jobbra egy üvegajtó volt, amelyen keresztül ki tudott pillantani a kertbe.  A jelentés megállapította, hogy Trigger legalább hét percig volt a víz alatt, mire apja megtalálta. A kamerafelvételek alapján a gyermek nem szándékosan ment a vízbe: játék közben megbotlott, és így esett bele egy felfújható székkel játszva.

A hatóságok szerint az eset azért történt, mert Trigger felügyelet nélkül játszott a biztosítatlan medence közelében, úgy, hogy úszni nem tudott. A dokumentumban ez áll: „Egyértelmű, hogy Brady figyelmét elterelte valami más.” A múlt héten a Maricopa megyei felsőbíróság helyt adott Emilie Kiser kérésének, és a rendőrségi jelentés két oldalát titkosította. A bíróság szerint ezek nyilvánosságra hozatala csak „beteges kíváncsiságot elégítene ki” és „lehetőséget adna rosszindulatú személyeknek a visszaélésre”, mivel részletesen leírták a testkamerás felvételek megrázó képsorait Trigger utolsó pillanatairól. A bíró attól tartott, hogy közösségi médiában mesterséges intelligenciával újrajátszanák a történteket.

Emilie ügyvédje, Shannon Clark köszönetet mondott a bírónak, és a Mailnek adott nyilatkozatában így fogalmazott:
Hálásak vagyunk a bírónak, amiért gondosan mérlegelte az ügy fontosságát, és engedélyezte a szűk, de jelentős módosítást a Chandler-i rendőrség jelentésében, így kikerült belőle az a két oldal, amely részletezi Trigger életének utolsó pillanatait. Ez a változtatás nem érinti a baleset lényegi tényeit, viszont megóvja egy kisfiú méltóságát, akire szeretettel és fénnyel teli emlékként kell gondolni, nem pedig a tragikus végére.

 

