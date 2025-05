Karmahoroszkóp: ez az életfeladatod a csillagjegyed alapján

Rák

A Rák legjellemzőbb tulajdonsága a gondoskodás. Ő az, aki mindenki bújával-bajával előbb törődik, mint a saját problémái megoldásával. És természetesen mindig akad valaki, aki az ő segítségére szorul, akivel kapcsolatosan úgy érzi, muszáj őt támogatni. Aztán a legváratlanabb pillanatban felébred benne a vágy, hogy a többiek helyett saját magára figyeljen. Amikor le tudja tenni a másokkal való törődés terhét, egyik pillanatról a másikra teljesedik ki a személyisége, és ismer rá saját magára. Innentől úgy él, ahogy az számára a legjobb.

Oroszlán

Az Oroszlán csodálatos ember. Az asztrológia szerint összeköttetésben áll a Nappal (uralkodó bolygója, a Nap), így ő valójában a szívében hordozza a Napot. Ez a sorsa is: fényt adjon, világítson, sugározzon mások életébe is nagy örömet, boldogságot. Ennek ellenére egyszer benne is felvetődik a kérdés: ki vagyok én valójában? Ekkor ismeri fel magában, hogy eddig valójában „szerepet” játszott, szép és nagyon fontos szerepet, de mégiscsak szerepet... Innentől kívülről tekint magára, és ráébred, sokkal boldogabb lesz, ha „lelép a színpadról”, és többé nem akar megfelelni annak az ideálnak, amit magáról kialakított…

Szűz

A Szűz különleges életfeladatot vett át a szüleitől és azok őseitől: megbízhatónak és működőképesnek kell lennie. Az előző életeiben vagy a felmenői életében meglehetősen sok lehetett a káosz, a tehetetlenség érzése, ami mélyen rögzült benne. Ezért érzi, hogy egyetlen percre sem engedheti el magát, mindig gyakorlatiasnak, precíznek, kell maradni, miközben a lehető legjobbra törekszik. Ám aztán egyszer csak felébred felébred a vágy a lelkében az elengedésre: hogy merjen kicsit sodródni az árral anélkül, hogy elhagyná önmagát. Ekkor döbben rá, hogy át lehet adni az irányítást, a kontrollt egy magasabb énnek. Ekkor teljesedik ki a személyisége, és innentől igazán boldog, könnyed és vidám életet élhet.

Mérleg

A Mérleg nagyon érzékeny a körülötte lévő harmóniára. Azonnal észreveszi, ha meginog az egyensúly. Született diplomata, békéltető, melyet vélhetően gyerekkorából hoz, amikor is a szülei konfliktusait próbálta elsimítani. Ezért is viseli nagyon rosszul a vitákat, veszekedéseket a saját életében, inkább kihátrál, és lemond a saját érdekéről. Aztán eljön a pillanat az életében, amikor egyre határozottabban áll ki saját magáért, és megtapasztalja, semmi baj nem történik, ha megbillen a harmónia. Ekkor érti meg, hogy a lelki egyensúlyhoz meg kell tapasztalni az egyensúlytalanságot is.