Hiába Harry herceg és III. Károly béketárgyalása, Vilmos herceg nem enyhül meg

Úgy fest, közel a békülés Harry herceg és édesapja, III. Károly brit király között, miután titkos egyeztetésen vettek részt a tanácsadóik Londonban, ez pedig egy új kezdet lehet a családi viszály éveit követően.

A Buckingham-palota is támogatta a kommunikációs csatorna megnyitását – Fotó: AFP

A találkozó Harry kezdeményezésére és jóváhagyásával történt, miközben a Buckingham-palota is támogatta a kommunikációs csatorna megnyitását. Egy bennfentes szerint:

Nem volt hivatalos napirend, de mindkét oldal készen állt a beszélgetésre. Ez az első valódi kommunikációs csatorna, amelyet évek óta láttunk.

A titkos tárgyalást a Royal Over-Seas League klub teraszán tartották, ahol kötetlen italozás zajlott a nyári napsütésben. A múlt héten történt egyeztetésen részt vett Harry legfőbb munkatársa, Meredith Maines, aki Kaliforniából érkezett, hogy találkozzon Tobyn Andreae-vel, a király kommunikációs főnökével. Jelen volt Liam Maguire is, a sussexi hercegi pár brit PR-csapatának vezetője. Maines a találkozó után azonnal visszarepült az Egyesült Államokba, hogy mindenről beszámoljon Harrynek.

A találkozó kulcsfontosságú lépés lehet a „megbékélési folyamatban”, ám ebből egyértelműen kimaradt Vilmos, Harry herceg bátyja, aki továbbra sem áll szóba a testvérével: a sussexi herceg csapata, valamint Vilmos és felesége, Katalin hercegné csapata között nem volt látható kapcsolatfelvétel, és semmilyen meghívást nem kaptak a személyes találkozóra.

Bár Harry és Károly is hajlandóságot mutat a kapcsolatuk javítására, az állítólag nincsen tervbe véve, hogy a sussexi herceg visszatér a királyi család aktív tagjaként. A király – aki mindig is nyitott volt a békülésre – reméli, hogy újra kapcsolatot építhet ki a fiával, és megismerheti végre az unokáit, Harry és felesége, Meghan Markle gyermekeit: a hatéves Archie herceget és a négyéves Lilibet hercegnőt. A találkozóra két hónappal azután került sor, hogy Harry a BBC-nek arról nyilatkozott, az édesapja nem áll vele szóba az úgynevezett „biztonsági ügy miatt”, utalva ezzel arra, hogy megvonták tőle a rendőri védelmet az Egyesült Királyságban. Harry egyébként legközelebb szeptemberben látogat haza, ami azt jelentheti, hogy 18 hónap után először találkozik az édesapjával – számolt be a fejleményekről a Mirror.