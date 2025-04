Azonnal találgatni kezdtek: vajon bővült a Kettner-család?

Henry Kettner ismét bearanyozta követői napját, amikor egy különösen szívmelengető családi kirándulásról posztolt képeket. A helyszín ezúttal a mesés Hollókő volt. A képleírás azonnal megmozgatta a rajongók fantáziáját. Sokan azonnal találgatni kezdhettek: vajon bővült a Kettner-család? Talán Henry és felesége, Rebeka végre valóra váltották régi álmukat? Az idézőjel, illetve a kutyusos emoji lerántotta a leplet a pimasz csínyről, a szerelmesek Tofut vitték, mint eleddig egyetlen, tiszteletbeli gyereküket.

Henry Kettner és Rebeka imádják a kis Tofut Fotó: Szabolcs László

Henry Kettner idilli családi Húsvétja

"Elvittük ma a “gyerekeket” Hollókőre. Egyébként én életemben először voltam itt Húsvétkor, és ez tényleg hatalmas élmény" – írta Henry az Instagramon.

A képek magukért beszélnek: Rebeka és Henry le sem veszik a szemüket kis „gyermekükről”, akivel együtt fedezik fel a történelmi kisváros utcáit. Az egyik kommentelő szerint a kutyusnak komoly státusza van:

"Tofu a nép juhásza." – szólt a szerény hatáskör megnevezése.

A bakival megspékelt titkos esküvő

Henry Kettner és Kiss Rebeka kapcsolata igazi modern tündérmese: a Farm VIP korábbi játékosa még 2023-ban kérte meg párja kezét. Már akkor azzal viccelődtek, hogy egyszer összeházasodnak majd, amikor még csak barátokként ismerték egymást.

Jópár évvel azelőtt, hogy összejöttünk, és még csak egy baráti társaságban voltunk (közel 10 éve), azzal viccelődtünk Rebekával, hogyha 30 éves korunkig szinglik maradunk, akkor már csak azért is összeházasodunk. Végül bár szinglik nem maradtunk, mert összejöttünk, de a házasság végülis bejött

– írta anno a posztjában a vlogger.

A lánykérés egy horvát világítótoronyban történt az esküvőt pedig nemrég, 2025 tavaszán tartották meg a Maldív-szigeteken. A ceremónia tele volt megható pillanatokkal, még akkor is, ha Henry egy apró bakival emlékezetessé tette az eseményt. A tartalomgyártó néha még maga is elcsodálkozott azon, hogy miket mondott a kedvesének az esküvői ceremónia közben. Izgatottságával nem volt egyedül, mert Rebeka is annyira izgult a házasságkötő beszéde alatt, hogy még a szája is remegni kezdett.