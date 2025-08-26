Magyar sztárok és kutyusaik: ők a legcukibb párosok a Kutyák Világnapján

Horváth Tamás, Gelencsér Timi, Tóth Andi vagy éppen Budavári Fülöp mind imádják mutogatni négylábú barátaikat, és valljuk be: követőik legalább annyira odavannak értük, mint ők maguk. Nem is kérdés, hogy a Kutyák Világnapja nekik is fontos:

Horváth Tamás felesége és imádott ebük társaságában ünnepelhet a Kutyák Világnapja alkalmából (Fotó: hot! magazin)

Kutyák Világnapja – a legmenőbb celebduók

Horváth Tamás kutyája, Goku már-már külön kategória a sztárvilágban. Az énekes olyannyira rajong érte, hogy Goku portréját magára is tetováltatta – ha ez nem szerelem, akkor semmi! A kis kedvenc születésnapját tortával ünneplik, koncertekre is elkíséri gazdáját, és a rajongók pontosan tudják: itt nem egy „sima kutyáról” van szó, hanem egy valódi sztárról.

De nem csak Goku az egyetlen négylábú celeb. Budavári Fülöp kiskutyája, Vegas már saját Instagram-oldalt is kapott, ahol saját követőtábora figyeli minden lépését. Sokan viccelődnek is vele, hogy Vegas a végén több lájkot kap, mint maga Fülöp – de hát ki tudna ellenállni egy ilyen cukiságnak?

A jókedv garantált

Gelencsér Tímea sem marad le: az egykori szépségkirálynő és műsorvezető szinte minden nap megmutatja kedvencét. Legyen szó kirándulásról, otthoni pihenésről vagy egy spontán vicces pillanatról, Timi kutyája mindig főszerepet kap. Követői szerint ez az a páros, akitől bármikor garantált a jókedv.

És persze ott van Tóth Andi is, aki híres arról, hogy semmit sem titkol el követői elől. Rottweilere, Bailey az énekesnő igazi szíve csücske, és természetesen néha okoz vicces szituációkat is. Emlékezetes marad az a pillanat, amikor egy állatboltban Bailey „lenyúlt” egy jutalomfalatot a polcról. Andi persze rögtön beismerte a dolgot, az eladók pedig csak mosolyogtak – és az eset azóta is a rajongók egyik kedvenc története.

Andi ehhez még hozzáfűzte:

Na ez a különbség egy kutyaboltban az eladók között, meg egy hipermarketben, ahol egy szem cseresznyéért elkezdtek kiabálni egy nénivel

A sor itt nem áll meg: Henry Kettner, Rubint Rella és még sok más celeb is ünnepelhet a mai napon kedvencével!

A Kutyák Világnapja emlékeztet minket arra, hogy az igazi sztárok néha nem a reflektorfényben ragyognak, hanem otthon, a kanapén szuszognak.